إسرائيل تعيّن أول سفير لها لدى أرض الصومال في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة

قررت لجنة التعيينات لتعيين رؤساء البعثات في الخارج التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية برئاسة وزير الخارجية جدعون ساعر اليوم (الأربعاء) تعيين ميخائيل لوطم كأول سفير إسرائيلي في صوماليلاند.

لوطيم يشغل حالياً منصب سفير غير مقيم اقتصادي إلى قارة أفريقيا، وقد شغل في السابق منصب سفير إسرائيل في كينيا، أذربيجان وكازاخستان. أفادت وزارة الخارجية أنه في المرحلة الأولى سيكون لوطيم سفير غير مقيم في صوماليلاند. يأتي هذا التعيين بعد أن قامت صوماليلاند في شهر فبراير بتعيين أول سفير لها في إسرائيل. وزير الخارجية جدعون ساعر سيعرض التعيينات للموافقة عليها من قبل لجنة الوزراء للتعيينات في الخدمة الخارجية والهيئة العامة للحكومة.

كما هو معلوم، أعلنت إسرائيل وجمهورية أرض الصومال عن إقامة علاقات في شهر ديسمبر الماضي، وبهذا أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف باستقلال أرض الصومال، التي يُعترف بأراضيها في المجتمع الدولي كجزء من الصومال.