برلمان أمريكا الوسطى "البرلاسين" يؤكد دعمه لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

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صادقت الجمعية العامة للبرلاسين،(برلمان أمريكا الوسطى)، بسان سلفادور، على قرار بالأغلبية على دعمه لمخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المملكة المغربية باعتباره الحل الجدي والواقعي وذا المصداقية للنزاع حول الصحراء، ويؤكد دعمه لوحدة أراضي المملكة".

كما دعا البرلمان، المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي وسلمي لهذا النزاع المفتعل، بما يضمن الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة المملكة المغربية، مشيرا إلى أن مسؤوليته في تعزيز احترام المعاهدات الدولية التي تنظم السيادة والوحدة الترابية للدول، وعلى التزامه بدعم موقف المملكة المغربية وحقها المشروع في الحفاظ على وحدة أراضيها.

وفي سياق الذكرى العاشرة لانضمام المملكة المغربية كدولة ملاحظة لدى هذه المنظمة، أعرب برلمان أمريكا الوسطى عن تقديره للعلاقات المتينة التي تربطه بالمملكة، مبرزا أن هذه الشراكة الإقليمية تعكس التزاما مشتركا بالحوار السياسي، والتشاور البرلماني، وتعزيز السلام، والاستقرار، والتنمية المستدامة على المستوى الدولي.وأشاد البيان بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، تحت قيادة العاهل المغربي محمد السادس، في الدفع بالحوار والتشاور الدولي، وفي تعزيز السلم والتفاهم بين الشعوب.

تجدر الإشارة إلى أن وفدا عن برلمان أمريكا الوسطى برئاسة كارلوس هيرنانديز، قد قام بزيارة للمملكة المغربية في الفترة ما بين 14 و 19 أبريل/نيسان المنصرم 2025، تخللتها زيارة لمدينة العيون حيث تم التوقيع على "إعلان العيون"، الذي أشاد بـ"النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وما تنعم به من استقرار وازدهار"