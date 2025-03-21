قبل انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي 2025": تداريب عسكرية مغربية وأمريكية بضواحي مراكش حول مهارات قتالية خاصة

في إطار تعزيز الأمن في إفريقيا ومكافحة المنظمات الإرهابية، انتهت أمس الخميس مناورات عسكرية مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بضواحي مدينة مراكش، والتي جرت خلال الفترة ما بين 28 يناير/كانون الثاني و25 فبراير/ شباط 2025.

وستشهد مناورات "الأسد الإفريقي 2025"، الذي يُنظم ما بين 12 و23 مايو/أيار الوشيك، مناورات عسكرية بمناطق مختلفة من المملكة تشمل أكادير، طانطان، تزنيت، القنيطرة، بنجرير وتيفنيت، إلى جانب أنشطة موازية إنسانية واجتماعية.ووفق بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، "فقد تم خلال الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المناورات، الذي يشمل تدريبات عملياتية وتخطيطية، إلى جانب تمارين للتطهير النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي، ومناورات ميدانية ذات طابع متقدم".

ويهدف هذا التمرين السنوي الأضخم في القارة الإفريقية، إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين المغرب والولايات المتحدة، وتقوية قدرات التدخل متعددة الجنسيات، بما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.

واستضافت قيادة العمليات الخاصة لإفريقيا "SOCAFRICA" هذا التمرين بالمغرب، بمشاركة المجموعة 19 للقوات الخاصة الأمريكية المحمولة جوا، واللواء الأول والثاني للمشاة المظليين المغربي، ووحدة القوات الخاصة التابعة للقوات الجوية الملكية، إلى جانب عناصر من الدرك الملكي المغربي، بحسب مصدر متخصص.

وأضاف المصدر، أن "هذه التداريب التي امتدت لأربعة أسابيع، تمحورت حول تعزيز الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات في مجالات تكتيكية دقيقة، تهمّ بالأساس تحسين الجاهزية الأمنية بمنطقة شمال غرب إفريقيا، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة". وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التدريبات كانت قد انطلقت بحفل رسمي تضمن جلسة تعريفية حول قوانين النزاعات المسلحة، باعتبارها مرجعية أساسية يجب الالتزام بها سواء في العمليات العسكرية الحقيقية أو خلال التمارين الميدانية.

وانخرط المشاركون خلال الأسابيع الأربعة في تدريبات مكثفة شملت العناية الطبية التكتيكية للمصابين في المعارك، وتقنيات النزول بالحبال (الرابيل)، والقتال في المناطق الضيقة، والتنقل في المناطق الحضرية، والتدريب على استخدام الأسلحة الحية ليلا ونهارا.

وأكد رقيب من الفريق الأمريكي أن هذه التمارين "تعزز من قدرات الطرفين وتساهم في تقوية أمن الحدود، وتُضعف من فرص تسلل الجماعات المتطرفة إلى الداخل المغربي أو خارجه"، مشيرا إلى أهمية التعاون المستمر في هذا السياق.

وقبل اختتام الدورة، خضع المشاركون لتمرين ختامي امتد ليومين، جسّدوا خلاله سيناريوهات عملياتية معقدة، تضمنت التخطيط للمهام، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والسيطرة على الأهداف، والقبض على عناصر مصنفة ضمن "أهداف عالية القيمة".

ويأتي هذا التمرين على بُعد شهرين فقط من انطلاق تمارين "الأسد الإفريقي" بالمغرب، وقد احتضنت قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير، خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير 2025، أشغال اجتماع التخطيط النهائي لهذه التمارين تمرين للنسخةالـ21، بمشاركة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية وعدد من الدول الشريكة.