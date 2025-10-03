في نهاية اليوم السادس من الاحتجاجات: هل يستجيب العاهل المغربي محمد السادس لمطالب لـ"GenZ 212"

في نهاية اليوم السادس من مظاهرات الجيل زد في المغرب، كشف حركة GenZ 212 عن ملفها المطلبي، في وثيقة موجهة إلى العاهل المغربي محمد السادس، تتمثل النقطة الأولى من مطالب الشباب في استقالة حكومة عزيز أخنوش، وعبروا عن أسفهم لـ"الواقع المعيشي الصعب، التي تفاقمت بسبب الفجوة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها وبين الممارسة السياسية السائدة، وعبروا عن ثقتهم في أن العرش سيكون أمناً للوطن واستقراره وشعبه وضمان لكرامته".

وقالوا إن رسالتهم هي "تعبير عن إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أساس المحاسبة، العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات".

تم الإعلان عن هذا الملف المطلبي لتجنب أي تجاوزات أو عنف، دعا المبادرون المشاركين إلى الالتزام بـالتعليمات الصارمة المتعلقة بأماكن ومدة الاعتصامات.وانتقدت الحركة حكومة أخنوش "التطبيق العملي لربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة التي جاءت في الدستور "يعاني من تعثرات وتجاوزات تستدعي تجديد الثقة بين المواطنين والمؤسسة". وطالبوا من الملك "التدخل من أجل إصلاح عميق وعادل، يعيد الحقوق ويعاقب الفاسدين، ويجدد عهد المسؤولية والشفافية". وتمثل أول مطلب للحركة الشبابية في إقالة الحكومة الحالية "لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الإجتماعية"، وطالبوا أيضا بـ"إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين"، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، كيفما كان موقعه.

ومن مطالب الحركة أيضا "حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد"، وتفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز، من خلال "ضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، الصحة، والشغل، بعيداً عن الزبونية والمحسوبية". كما طالبوا بـ"تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي" من خلال "وقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، وضمان حرية التعبير كحق دستوري أصيل، إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، وفي المقابل، أكدت المجموعة أن المسؤولية الفردية قائمة على كل من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وطالبت الحركة بعقد "جلسة وطنية علنية للمساءلة الحكومية للحكومة الحالية أمام الشعب، برئاسة جلالة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية "، هذه الجلسة يجب أن تعتمد بحسب المصدر ذاته "على الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتدبير كارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية". وأبرت الحركة أنها سترفق "ملفاً يتضمن دلائل ملموسة تكشف تورط الحكومة الحالية في قضايا فساد، سوء استخدام السلطة، وإخلال بالواجبات الدستورية".

وأوضحت أن الهدف من هذه الجلسة ليس الانتقام، بل "إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، وتجديد الثقة بين الشعب ومؤسساته".

وبررت الحركة توجهها بهذه الوثيقة مباشرة إلى العاهل المغربي، بفقدان الثقة في كل "الوسائط السياسية القائمة: الحكومة، البرلمان، والأحزاب"، التي "بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن، وإلى سبب رئيسي في تفاقم أزماته".

وأظهرت أرقام وزارة الداخلية المغربية، عن إصابة "263 عنصرا في صفوف قوات الأمن، و23 مدنيا مصابا وأكثر من 400 موقوف، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة في القليعة وفي المقابل"، ووثقت تقارير أخرى خروج وقفات سلمية منظمة في مدن معينة، ما يؤكد أن الحركة ليست كتلة متجانسة بل مظلة تضم أطيافا متعددة من الشباب بين من يلتزم بالانضباط ومن ينجر إلى الفوضى.

حيث سُجلت مواجهات في مدن سلا وإنزكان ومراكش والقليعة وأيت عميرة وغيرها الكثير من المدن في ان واحد، و أدت إلى اقتحام بنوك ومتاجر وإحراق سيارات أمنية، كما وقعت إصابات بالعشرات، وحدثت وفيات في القليعة، وفق المعطيات الرسمية ووزارة الداخلية وصفت مقاربتها بأنها "متزنة مع الحزم تجاه الأفعال المجرمة"، فيما استمرت بيانات المجموعة في رفض العنف والدعوة إلى الانضباط لكن الواقع أظهر أن المناطق الأكثر هشاشة اجتماعيا كانت أكثر عرضة للتحول من احتجاجات سلمية إلى اشتباكات عنيفة، خصوصاً بوجود قاصرين أو أطراف أخرى استغلت الظرف لنشر الفوضى.