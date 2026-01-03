البحرين واليونان الحليفتان للمغرب يتصدران جدول رئاسات مجلس الأمن لعام 2025 /2026

كشف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن جدول الرئاسة الدورية لعام 2025، والذي يتضمن محطتين بارزتين تتعلقان بقضية الصحراء المغربية. وتحت قيادة دولتين حليفتين للمغرب، من المتوقع أن تحظى هذه القضية باهتمام كبير في سياق تطورات الأزمة.

في شهر أبريل/نيسان 2026، ستتولى البحرين رئاسة مجلس الأمن، وهي دولة معروفة بدعمها لسيادة المغرب على الصحراء. إذ افتتحت البحرين في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 قنصلية عامة لها في مدينة العيون، كإشارة على اعترافها بسيادة المغرب على هذا الإقليم المتنازع عليه. وتكتسب رئاسة البحرين في هذا الشهر أهمية خاصة، حيث من المقرر أن يتم خلاله مناقشة مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو)، وهي البعثة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتسهيل عملية الاستفتاء في الإقليم، وفقاً للقرار الأممي رقم 2797، الذي اعتمد في 31 أكتوبر/تشرين الأولا المنصرم.

وفقاً لهذا القرار، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مراجعة استراتيجية لتفويض المينورسو، وذلك خلال ستة أشهر من تمديد التفويض. ويُشترط في هذه المراجعة أن تأخذ في الاعتبار نتائج المفاوضات بين الأطراف المعنية، وهي المغرب وجبهة البوليساريو، بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا. لكن المفاوضات بين هذه الأطراف لم تُستأنف بعد، ما يزيد من تعقيد الوضع ويُعزز من أهمية رئاسة البحرين في تسليط الضوء على هذه القضية في سياق مجلس الأمن.

أما في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فستتولى اليونان رئاسة المجلس. وتعد اليونان من الدول التي تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء، وهو الموقف الذي تبنته منذ يناير/كانون الثاني من عام 2020. وكانت اليونان قد جددت هذا الموقف في مناقشات مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حيث أيدت بشكل واضح الحل السلمي الذي يدعو إلى منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية. وبالرغم من الجهود التي بذلها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال زيارته إلى اليونان في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إلا أنه لم ينجح في تغيير موقف أثينا بشأن القضية.

إن رئاسة البحرين في أبريل/نيسان ورئاسة اليونان في أكتوبر/تشرين الأول 2026 ستعززان من فرص تسليط الضوء على قضية الصحراء في مجلس الأمن، وسيكون من المتوقع أن تساهم هاتان الدولتان في إبراز موقف المغرب حيال هذا النزاع، في وقت يظل فيه التوصل إلى حل سياسي مستدام لهذه القضية محل نقاش مستمر في الساحة الدولية.