فيديو قديم لوالدة الشاب الجزائري الذي اختطف لنحو 28 عاما قد يغير مجرى التحقيق

لا تزال قضية مختطف ولاية الجلفة الجزائرية التي هزت البلاد والعالم العربي بأسره، لم تبح بكامل أسرارها، فقد ظهر جديد لم يكن في الحسبان، وهو أن الضحية الشاب الجزائري بن عمران عمر، كان يعاني من بعض المشاكل الأسرية، وفقا لما ذكرته والدته بمقطع فيديو قديم تحدثت به عن ابنها.

ويعتبر مقطع الفيديو، جزءا من الفقرة الجزائرية الشهيرة في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية، تسمى "كل شيء ممكن"، مخصصة لنشر نداءات العائلات التي فقدت أو اختفى أفراد منها.

وفي المقطع، يستفسر مقدم الفقرة الإعلامي رياض بوفجي، من والدة المختطف بن عمران عميرة، عن ابنها بعد سنوات على اختفائه، متسائلاً عما إذا كان يعاني من أية مشاكل دفعته للهروب.

لتؤكد الأم فعلاً أن ابنها كان يعيش بعض المشاكل مع والده، وذلك حينما أجابت عن سؤال حول سبب توجهه للعمل وهو في سن 16.

https://twitter.com/i/web/status/1791444385038541160