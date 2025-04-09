روبيو يناقش مع نظيره المغربي "تعزيز اتفاقيات إبراهيم" ويشدد على اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوم الأربعاء، مؤكدًا على التحالف بين البلدين، ومشيدًا بجهود تعزيز الأمن والسلام.

هذا وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن الوزيرين ناقشا تعزيز اتفاقيات إبراهيم، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020 خلال رئاسته الأولى، وتوسيع نطاق التجارة.

أكد روبيو "موقف الرئيس ترامب الواضح بضرورة إطلاق حماس سراح جميع الرهائن الإسرائيليين فورًا، وأشاد بقيادة المغرب لمساهمتها في بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة".

كما شدد روبيو على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء وهو ما يُعتبر شرطًا لانضمام الرباط إلى اتفاقيات إبراهيم التي في إطارها طبعت إسرائيل علاقاتها مع عدد من الدول الإسلامية والعربية.