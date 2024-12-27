السنغال تعلن إغلاق كل القواعد العسكرية الفرنسية في البلاد قريبا

أعلنت الحكومة السنغالية، اليوم الجمعة، أنه سيتم"إغلاق كل القواعد العسكرية الفرنسية في البلاد قريبا"، وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديومايي فاي، قاد اعتبر، أمس الخميس، أن "وجود القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده يتعارض مع السيادة الوطنية" وتابع"السنغال دولة مستقلة. إنها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية) في دولة ذات سيادة".

وتحدث فاي عن تحديث مرتقب لعقيدة التعاون العسكري، مضيفا أن "فرنسا ستضطر إلى إغلاق قواعدها العسكرية في السنغال. وأوضح أن هذا التحديث "يعني بوضوح أنه لن تكون هناك قواعد عسكرية في السنغال لأي بلد كان".

وأضاف فاي في في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أجريت في القصر الرئاسي "السنغال دولة مستقلة. إنها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية) في دولة ذات سيادة". مضيفا أنه سيكون على فرنسا أن تغلق قواعدها العسكرية في السنغال