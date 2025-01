البرلمان الاوروبي يصوت ب 533 صوت على قرار يدعو الجزائر إلى اطلاق سراح المعارضين وعلى رأسهم الكاتب بوعلام صنصال

صوت البرلمان الاوروبي ب 533 صوت على قرار يدعو الجزائر إلى اطلاق سراح المعارضين وعلى رأسهم الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وأدان بشدة، استمرار اعتقال صنصال مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واعتبر أن تجديد الشراكة مع الجزائر يبقى رهين باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.

