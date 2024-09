السلطات الجزائرية توقف صحيفة يومية بشكل نهائي بعد نشرها ملفا بعنوان:"هل يخطط الصهاينة ومحو الشر لاغتيال الرئيس تبون؟"

استدعت السلطات الجزائرية، مدير نشر يومية "جزائر الغد"، والمؤسس المدير النفيذي للجريدة، قصد غبلاغه توقبف طباعة الصحيفة بشكل فوري مع الشروع في إجراءات قانونية من أجل توقيف نشاطها بشكل نهائي، بسبب تضمنه معلومات قالت السلطات إنها "مضللة وغير موثقة ومخالفة للمواد المنظمة للعمل الصحفي المنصوص عليها في القانون العضوي. وفق ما جاء في بيان لوزارة الاتصال الجزائرية.

