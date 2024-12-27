تقرير: الجزائر تمنع سكان تندوف من استخدام الهواتف المحمولة "الرسائل الصوتية المتداولة حول أوضاعهم قد تخدم الجانب المغربي"

أصدرت الجزائر قرارًا جديدًا يزيد من التضييق على سكان مخيمات تندوف، حيث تم منعهم من إعادة شحن بطاقات هواتفهم المحمولة، بعدما تم فرض قيود على التنقل والتجارة، وفقًا لما أعلنه منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي في تندوف (فورساتين).

وكانت جبهة البوليساريو قد نبهت سكان مخيمات تندوف إلى استخدام الهواتف بحذر، مشيرة إلى أن "الرسائل الصوتية المتداولة حول أوضاعهم قد تخدم الجانب المغربي"، يأتي ذلك في ظل انتشار واسع للانتقادات عبر تطبيق واتساب بشأن إدارة البوليساريو والجزائر.

وقال المتتدى إن "هذا الإجراء يعكس تغيرًا في تعامل الصحراويين مع نظام البوليساريو وارتفاع وتيرة عدم الاحترام تجاه السلطات الجزائرية"، مشيرا إلى أن "هذا القرار يثير علامات استفهام حول مدى التزام الجزائر بحماية الحقوق الأساسية لآلاف الصحراويين الذين يعيشون في ظروف قاسية على أراضيها".