بعد أقل من عام من سحب اعترافها بجبهة البوليساريو: الإكوادور تفتتح سفارتها في المغرب

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قالت شددت وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية، غابرييلا سومرفيلد، اليوم الجمعة، إن"مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء يُعتبر الأساس لحل النزاع الإقليمي"، وتابعت "أهمية المبادرة المغربية كخطوة للوصول إلى حل حقيقي وواقعي وقابل للتنفيذ، يعتمد على التزام جميع الأطراف بإنهاء هذه المشكلة".

وأكدت غابرييلا سومرفيلدعلى أن بلادها ستعمل "جنبًا إلى جنب مع الأمين العام للأمم المتحدة (...) بهدف مواجهة التحديات العالمية الجديدة والمعقدة بأكثر الطرق فعالية وتماسكاً". يأتي هذا التطور الجديد في العلاقات بين المغرب والإكوادور بعد أقل من عام من سحبها، في 22 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024، اعترافها بجبهة البوليساريو".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أعلنت غابرييلا سومرفيلد أيضًا عن افتتاح سفارة بلادها في المملكة. وفي نفس المناسبة، أعادت رئيسة الدبلوماسية الإكوادورية تأكيد التزام بلادها بـ"مواصلة تعزيز الروابط مع المغرب، دائمًا في إطار الاحترام والسيادة بين البلدين"، وأضافت"نؤكد أن علاقة التعاون تستند إلى مبادئ مثل التعايش السلمي، الديمقراطية، الحكم الرشيد، التضامن، الشفافية، احترام العالم، حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى رفض فرض العقوبات الأحادية الجانب. وهذا يعني أننا نتشارك نفس القيم".

وفي ذات اللقاء وقع ناصر بوريطة مع غابرييلا سومرفيلد "مذكرتي تفاهم. الأولى تتعلق بدعم المشاورات والحوار السياسي، بهدف التعاون في إطار مبادرات مشتركة على الصعيد الدولي، بينما تركز الثانية على التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك في مجال الأمن الغذائي". ويتضمن هذا الإطار أيضًا إمكانية تقديم المواطنين الإكوادوريين لتصريحهم المسبق لدخول الأراضي المغربية عبر الوسائل الإلكترونية، بدلاً من الإجراءات التقليدية لطلب التأشيرة. وتُعد هذه المبادرة جزءًا من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الديناميكية الاقتصادية بين البلدين، خاصة على مستوى السياحة والاستثمار.

وفي السياق أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن "المغرب سيقوم قريبًا بفتح مكتب دبلوماسي في كيتو، بهدف أن يتطور إلى سفارة». وفي نفس السياق، اتفق الطرفان على «تعزيز مبادرات مشاريع التعاون في مجالات الأمن، الاستخبارات، مكافحة الإرهاب المشتركة، وتهريب المخدرات"، وأثنى ناصر بوريطة "على الجهود الشجاعة للإكوادور في مكافحة الجريمة عبر الوطنية والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى التحديات التي يمثلها تهريب المخدرات الدولي، فضلاً عن مبادرات للحفاظ على السلام الإقليمي والعالمي".

في نفس السياق، أكد ناصر بوريطة أن المغرب يثمن "جميع المبادرات التي اتخذتها الإكوادور، والتي تنبع من إرادة سياسية وسيادية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، خاصة من خلال اللقاءات العالمية وتلك تحت رعاية الأمم المتحدة".