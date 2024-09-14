هل هي بداية نهاية البوليساريو؟:"40 دولة تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء المغربية"

نشرت صحيفة "اتاليار" الإسبانية، تقريرا عنونته بـ”انتصار جديد لخطة الحكم الذاتي المغربية”، بعد أن أكدت 40 دولة من جديد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء المغربية خلال مناقشة في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

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وفي السياق أشار السفير الممثل الدائم للجمهورية الدومينيكية لدى الأمم المتحدة، هيكتور فيرجيليو ألكانتارا، في تصريح لصحيفة"اتاليار" إلى "التزام المغرب الراسخ بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في الصحراء،"، مشيدا بجهود المغرب "في التعاون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجان الوطنية والإقليمية لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون"

وأكد سفير الدومينيك، على أن "حل النزاع في الصحراء سيساهم في تعزيز التكامل والتنمية في كل من أفريقيا والعالم العربي، كما أن دعم الدول المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، بما في ذلك الدعم الأخير من الجمهورية الدومينيكية، يؤكد أن هذه الخطة أصبحت تمثل واقعاً معترفاً به دولياً، مع استمرار المملكة المغربية في بذل جهودها لتحقيق التنمية والسلام في المنطقة".

وأضافت الصحيفة أن "ألكانتارا أشار إلى أن افتتاح قنصليات في الصحراء من قبل عدة دول يعزز التعاون الاقتصادي والاستثمار في المنطقة. وشمل هذا التحرك بلداناً مثل ملاوي وغينيا والسنغال وغامبيا ونيجيريا، مما يعكس الدعم الدولي المتزايد للسلامة الإقليمية للمغرب". وأكد ألكانتارا على أن "خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تحظى باعتراف مجلس الأمن الدولي كمبادرة جادة وذات مصداقية لتحقيق حل سياسي نهائي للنزاع"

وأوضح المصدر ذاته أن "الدول الأربعون دعت إلى استئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، على أساس مخرجات طاولتي المائدة المستديرة في جنيف. وقد تم التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 2703 الذي صدر في أكتوبر 2023، والذي يدعو إلى حل سياسي واقعي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي، في ظل تزايد الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي كأفضل سبيل لحل القضية"