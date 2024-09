هل هي بداية نهاية البوليساريو؟:"40 دولة تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء المغربية"

نشرت صحيفة "اتاليار" الإسبانية، تقريرا عنونته بـ”انتصار جديد لخطة الحكم الذاتي المغربية”، بعد أن أكدت 40 دولة من جديد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء المغربية خلال مناقشة في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

https://x.com/i/web/status/1834620292464845301