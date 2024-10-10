تقرير: الرئيس الفرنسي سيحمل خمس ملفات اقتصادية رئيسية من بينها استثمارات في الطاقة بالصحراء في زيارة رسمية للمغرب نهاية شهر أكتوبر الجاري

سيحمل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في زيارة رسمية إلى الرباط، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري في لقاء العاهل المغربي، خمس ملفات اقتصادية رئيسية، "تتضمن صفقة لاقتناء طائرات مدنية من شركة ’إيرباص’ الأوروبية، وكذا، تصنيع غواصات قتالية لفائدة القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى مشاريع تهم الطاقة المتجددة والبنى التحتية في الصحراء المغربية"، وفق المعطيات التي حصلت عليها صحيفة "الصحيفة" الإخبارية المغربية من مصادر مسؤولة.

وأوضحت مصادر "الصحيفة" أن زيارة ماكرون تسعى للوصول إلى تفاهمات من أجل ⁠دعم التعاون والمرافقة بين الشركات المغربية والفرنسية في مشاريع مشتركة في إفريقيا، ارتباطا باستراتيجية الرباط للتوسع في العديد من بلدان القارة.

ووفق مصادر "الصحيفة"، فإن ماكرون ومرافقيه سيُحاولون الحسم في صفقة بقيمة 10 مليارات أورو، من أجل تزويد الخطوط الملكية المغربية بطائرات مدنية من نوع "إيرباص"، بموجب عقد يمتد لـ7 سنوات، ضمن عقد البرنامج التي تموله الحكومة من أجل اقتناء نحو 200 طائرة جديدة لتعزيز أسطول "لارام" في أفق 2034، وهي الصفقة التي من المزمع الحسم فيها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب خلال الزيارة المرتقبة نهاية هذا الشهر.

وأوردت المصادر المسؤولة نفسها، أن ماكرون سيسعى، مع مرافقيه، إلى إقناع المغرب بأن تكون باريس هي الطرف الذي سيتولى تصنيع أول غواصة قتالية لفائدة القوات البحرية الملكية، والتي يُنتظر أن تُكلف بتصنيعها شركة "نافال".

وعلى مستوى البنيات التحتية، أوردت مصادر "الصحيفة" أن الوفد الفرنسي سيسعى لحسم صفقة تتعلق بدعم النقل السككي بالمغرب، في سياق استراتيجية المغرب توسيع شبكة القطارات في أفق احتضان كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ملف البنى التحتية في مجال النقل، يشمل أيضا توسيع خطوط النقل الحضري عبر "الترامواي"، إذ ترغب باريس في أن تتمخض الزيارة عن صفقة جديدة لفائدة شركة "ألستوم"، مع استثمارات مستقبلية للصناعة السككية داخل المغرب.

ومن الملفات الاقتصادية الرئيسية التي سيناقشها ماكرون، ارتباطا برسالته إلى الملك محمد السادس، التي أعلن من خلالها دعم باريس للسيادة المغربية على الصحراء، ملف الاستثمارات الطاقية في الأقاليم الجنوبية، إذ يُنتظر أن يتم توقيع اتفاقيات تفاهم تتعلق بالاستثمار في الطاقات المتجدد والربط الكهربائي في الصحراء المغربية.