تقرير:" أرض الصومال" تنوي إبرام هذه الصفقة مع إدارة ترامب

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات في "أرض الصومال" يأملون بإبرام صفقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأجير مطار جوي وميناء بحري للولايات المتحدة مقابل الإعتراف بالدولة الغير معترف بها من كافة دول العالم.

وتقع "أرض الصومال" أمام الشواطئ اليمنية ، لذلك توجد أهمية جيوسياسية وأمنية لهذه الخطوة، والتي ممكن أن تكون هامة لإسرائيل.

ووفقا للتقرير من الممكن أن يقوم رئيس "أرض الصومال" في زيارة الى واشنطن قريبا، حيث يوجد له وفقا للمقال علاقات كثيرة مع أعضاء جمهوريون كثر في الكونغرس، ومراكز أبحاث تابعة لليمين.