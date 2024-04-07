تونس : قيس سعيد يلمح إلى احتمال "ترشحه" للانتخابات الرئاسية

لمّح الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى احتمال ترشحه مجدداً للانتخابات الرئاسية، لكنه توعد في المقابل بمنع من قال إنهم يرتمون في أحضان الخارج من الترشح للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وخلال إشرافه، أمس السبت، على إحياء الذكرى 24 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، قال سعيد إنه “لا يمكن القبول بالرجوع إلى الوراء أو بأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج”، مؤكداً أن المرشح يجب أن يكون مزكى من قبل التونسيين ومنتخباً من قبلهم وحدهم وليس من قبل أية جهة أخرى.

ورداً على سؤال حول إمكانية ترشحه مجدداً للرئاسة، قال سعيد: “المسألة ليست شهوة أو طموحاً، بل هي قضية بقاء أو فناء، وسيأتي الوقت المناسب لذلك، ولكن الواجب اليوم بالنسبة إلينا كتونسيين هو أن نكون في خدمة تونس من أي موقع”.

وأضاف قيس سعيد: “القضية هي الوطن ومواصلة معركة التحرير الوطني حتى نخلص تونس من الذين عبثوا بها وأفسدوا في كل مكان وفي كل قطاع”.

واعتبر سعيد أن تونس “تخوض حرب بقاء أو فناء ضد من أرادوا إسقاط الدولة بعد 14 يناير/ كانون الثاني 2011 وتفجيرها من الداخل وضرب مرافقها العمومية ومن يريدون ترذيل مؤسسات الدولة بهدف ضرب الوطن، إلا أن التونسيين والتونسيات أظهروا وعياً غير مسبوق بهذه المؤامرة التي تحاكم ضدهم”.

واعتبر أن “الشعب يعلم كل الخفايا وسيتصدى بنفس العزيمة والإرادة والروح العالية من الوطنية لكل من يريد الارتماء في أحضان الخارج ويمس من تونس المستقلة التي تعتز بتاريخها رغم اختلاف القراءات، ولكن تونس تعتز بسيادتها ولا مجال لتبيع سيادتها لأي كان ولو بكنوز الدنيا كلها”.