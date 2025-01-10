ملف الصحراء: البوليساريو تحميل واشنطن وباريس مسؤولية توقف العملية السياسية مع المغرب

حملت جبهة البوليبساريو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، المسؤولية عن توقف العملية السياسية بينها وبين المغرب حول ملف الصحراء، وقال أحد قيادات الصف الأول في الجبهة، محمد عمار، بمخيمات تندوف،إن"عملية السلام تعاني من الشلل التام"، محملا المسؤولية، من جهة، للمغرب على اعتبار أنه "يرفض التقدم باتجاه الحل"، ومن جهة أخرى لـ"موقف بعض الأطراف في مجلس الأمن"، مستحضرا أساسا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، العضوين دائمي العضوية في المجلس التابع للأمم المتحدة.

يأتي هذا التطور من تندوف مع بروز احتجاجات وسط مخيمات تندوف وانقسامات في صفوف الجبهة، بخصوص الجدوى من الاستمرار في "حالة الحرب" التي أعلنتها هذه الأخيرة من طرف واحد قبل أزيد من 4 سنوات، في ظل الوضع الإنساني المتدهور الذي يعيشه الصحراويون على الأراضي الجزائرية.

ولجأت الجبهة إلى "التواصل" مع أعضائها، لعرض مبررات إعادة توجيه الأموال التي تحصل عليها لاقتناء الأسلحة، رغم تلقيها عدة ضربات جوية من الجيش المغربي داخل المنطقة العازلة، أفضت إلى مقتل المجموعة من قيادات ومسلحي البوليساريو، بالتزامن مع استمرار ربح المغرب مساحات دبلوماسية، من خلال الاعتراف المباشر بسيادته على الصحراء، أو إعلان دعم مقترح الحكم الذاتي.

ويبدو هذا التوجه لقيادة الجبهة، من خلال حديث محمد عمار عن أن "العنصر الأساسي في معادلة النزاع المُركبة هو الشعب الصحراوي، الموحد والصامد والمصمم على الاستمرار في مواصلة كفاحه بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح"، وهي لهجة تنطوي على استدرار تعاطف ومحاولة الإبقاء على دعم سكان المخيمات للقيادة الانفصالية.

وكان المغرب قد وضعه شروطه على طاولة الأمم المتحدة، للعودة إلى العملية السياسية، وذلك خلال اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي المكلف بملف الصحراء، ستافان دي ميستورا، بتاريخ 4 أبريل/نيساان 2024 بالرباط.

وذكرت الخارجية المغربية في بيان، أن "الرباط ذكرت المبعوث الأممي بأنه، لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، ولا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ولا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل عناصر البوليساريو".