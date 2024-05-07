السودان : معارك ضارية في مدينة الأبيض غربي البلاد

تجددت اليوم الثلاثاء الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، مركز ولاية شمال كردفان، غرب البلاد، بعد أسابيع من الهدوء النسبي.

ووفقًا لشهود عيان، اندلعت المعارك في الأحياء الشرقية للمدينة منذ الساعة السادسة صباحاً، وتقدّم فيها الجيش حتى جبل كردفان. كما وصلت المعارك إلى الطريق الرابط بين الأبيض ومدينة الرهد القريبة، حسب موقع العربي الجديد.

وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الأبيض، وهي أكبر مدن غرب السودان، منذ بدء الحرب، لكنها فشلت في السيطرة عليها حتى الآن.

وأعلن كل من الجيش والدعم السريع عن تفوقه في معارك اليوم. ونشر الجيش مقاطع فيديو تظهر تقدمه وصده لهجوم على مقر الاحتياطي المركزي لقوات الشرطة، بينما نشرت قوات الدعم السريع مقاطع مماثلة تُظهر سيطرتها على المقر.

وأصدر الجيش السوداني بيانًا نفى فيه أي صلة له بمقطع فيديو يظهر أفراد بزي عسكري وهم يخرجون أحشاء قتيل ويقطعونها بطريقة بشعة. واتهم الجيش "مليشيا آل دقلو" - كما يصفها - بمحاولة إلصاق الجريمة بالقوات المسلحة، مؤكداً أن من ظهروا في الفيديو لا علاقة لهم بالجيش ولا يرتدون أيّاً من أزياء القوات.

شدد الجيش على التزامه الصارم بالقانون الدولي الإنساني والأعراف المنظمة للحرب، مؤكداً أنه "قوات وطنية محترفة تربأ بنفسها أن تنجرّ خلف ممارسات وأكاذيب مليشيا آل دقلو وأعوانها".