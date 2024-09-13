الكونغو: محكمة عسكرية تقضي بإعدام 37 شخصا، بينهم 3 أميركيين "بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب"

أصدرت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، حكما بالإعدام على 37 شخصا، بينهم 3 أميركيين إضافة الى بلجيكي وبريطاني وكندي، بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب بالبلاد في شهر مايو/أيار المنصرم، وقال رئيس المحكمة الرائد فريدي إهومي إن "المحكمة تصدر العقوبة القصوى: الإعدام"، وذلك أثناء تلاوته الحكم بحق 37 من أصل 51 متهما.

وكان مسلحون قد سيطروا لفترة وجيزة على مكتب تابع للرئاسة في العاصمة كينشاسا في 19 مايو/أيار المنصرم قبل أن تقتل قوات الأمن قائدهم كريستيان مالانغا. وأعلن جيش الكونغو الديمقراطية أنه "أحبط انقلابا" في 19 مايو الماضي واعتقل الجناة، في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين مسلحين يرتدون الزي العسكري وحراس سياسي كبير.

وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي، الجنرال سيلفان إيكينغ، في مؤتمر صحفي، إن محاولة الانقلاب "تم إجهاضها في مهدها من قبل قوات الدفاع والأمن الكونغولية والوضع تحت السيطرة".