نيجيريا: مسلحون يخطفون 20 طالبا في كليات الطب بوسط شمال البلاد

قال الشرطة النيجيرية في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن "مسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 20 طالباً كانوا مسافرين لحضور مؤتمر في ولاية بينوي بوسط شمال البلاد"، وقالت المتحدثة باسم شرطة بينوي، كاثرين أنين، إن "الواقعة حدثت، الخميس، وإن التحقيق جار، مشيرة إلى أن المختطفين طلبة في كليات الطب البشري وطب الأسنان، وكانوا متوجهين إلى ولاية إينوجو جنوب شرق البلاد"

وتثير عصابات مسلحة الفوضى في شمال نيجيريا حيث تخطف مزارعين وطلاباً وسائقي مركبات مقابل فدية في ظل عجز قوات الأمن عن وقف تلك العمليات.