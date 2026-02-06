المغرب: إجلاء 154 ألفا و309 شخص من المناطق المهددة بالفيضانات

قالت وزارة الداخلية المغربية في بيان، اليوم الجمعة، إنه "تم الى حدود اليوم الجمعة إجلاء ونقل ما مجموعه 154309 شخص على مستوى الجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات، والموزعة على عدد من الأقاليم"، مشيرة إلى أن"هذه العمليات تأتي في إطار تدخلات وقائية تروم حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين، مضيفا أنه تم بإقليم العرائش إجلاء 112695 شخصا، وبإقليم القنيطرة 23174 شخصا، وبإقليم سيدي قاسم 14079 شخصا، وبإقليم سيدي سليمان 4361 شخصا".

وأشارت الوزارة إلى أن "الغالبية العظمى من ساكنة مدينة القصر الكبير(شمال المغرب) قد غادرت المدينة في إطار التدابير الاحترازية والاستباقية المعتمدة، مؤكدة، بالموازاة مع ذلك، على أن المعطيات الميدانية والتوقعات الرصدية تشير إلى عدم انحسار الفيضانات واحتمال تفاقم الوضعية الهيدرولوجية وارتفاع منسوب المخاطر، الأمر الذي يستدعي من المواطنات والمواطنين الاستمرار في أعلى درجات اليقظة والحذر، وعدم المغامرة بالعودة في هذه المرحلة إلى المناطق المتضررة، إلى حين تحسن الأوضاع وصدور توجيهات رسمية في هذا الشأن، حفاظا على الأرواح وضمانا لسلامة الجميع".

وتابع أن "عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية المعرضة لمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة، وفق مقاربة استباقية تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة، مع تسخير مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان نقل الأشخاص المتضررين في أفضل الظروف".