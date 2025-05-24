السودان تدين : لماذا فرضت واشنطن عقوبات على الحكومة السودانية ؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الليلة الماضية (الخميس) فرض عقوبات على السودان على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية عام 2024 في إطار الحرب الأهلية بين الجيش السوداني و"قوات التدخل السريع"، الميليشيا المتمردة ضد النظام السوداني.

وبحسب بيان صدر الليلة الماضية، فقد تم تقديم القرار بشأن هذه المسألة إلى الكونجرس، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في 7 يونيو/حزيران. وفي بيان، دعت الولايات المتحدة الحكومة السودانية إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر ردا على الإعلان الأمريكي إن حكومته تدين بشدة المزاعم الأمريكية، وإن القرارات الأمريكية بشأن العقوبات في هذا الشأن تمثل "ابتزازا سياسيا وتزويراً للحقائق بشأن الوضع في السودان".

وأضاف أن الولايات المتحدة تنتهج منذ سنوات سياسة إفشال بهدف الإضرار بمحاولات تحقيق الاستقرار والسلام في السودان.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير/كانون الثاني الماضي للمرة الأولى، نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار، أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية مرتين على الأقل خلال الحرب. وقال مسؤولان مطلعان على الأمر إن السلاح الكيميائي يبدو أنه يحتوي على غاز الكلور، الذي يمكن أن يسبب أضرارا دائمة.