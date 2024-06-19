صمت رسمي وغموض يحيط باعتقال رجل الأعمال شريف حمودة في مصر

بعد اعتقال رجل الأعمال البارز شريف حمودة في 15 يونيو/ حزيران الجاري، وحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، لا تزال السلطات الأمنية والقضائية في مصر تلتزم الصمت حيال واقعة

وجاء اعتقاله إثر توجيه اتهامات له بشأن بعض المخالفات بمشروع مدينة "طربول" الصناعية العملاقة، الذي تنفذه شركاته في نطاق محافظة الجيزة، ويهدف إلى توفير قرابة مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات.

حمودة يمتلك العديد من الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والسياحي، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، ومن أبرزها مجموعة "جي في للاستثمار" التي تضم 14 شركة تابعة، منها "جي في للتطوير العقاري" و"جي في للخدمات الفندقية" و"جي في للاستثمار الرياضي" و"كريو للاستثمار" و"كريو للتطوير العقاري" و"كريو بروبرتيز للتشطيبات والديكورات".

والتقى حمودة في الأشهر الأخيرة، العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين، من أجل الترويج لإنشاء أكبر مدينة صناعية في البلاد تحت مسمى "طربول"، على مساحة 109 ملايين متر مربع، بالشراكة مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان، فضلاً عن إطلاقه مبادرة باسم "صنع" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويشغل حمودة منصب نائب رئيس حزب العدل، وهو عضو سابق في الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي فصل من قيادته هو وخمسة آخرون ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بسبب "خروجهم على الالتزام الحزبي، وقواعد العمل فيه، بالتعدي بالقول واللفظ على رئيس الحزب (السابق)، بهاء الدين أبو شقة".

ولتزم السلطات المصرية، سواء الأمنية أو القضائية، الصمت حيال واقعة اعتقال حمودة، ممّا يغذي التكهنات والجدل حول القضية.

كما أثارت واقعة اعتقال حمودة قلق أوساط المستثمرين ورجال الأعمال في مصر، ممّا قد يُؤثّر سلباً على مناخ الاستثمار في البلاد.