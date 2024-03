مصدر دبلوماسي مغربي: "العقارات التي طبقت عليها السلطات المغربية مسطرة نزع الملكية ليست تابعة للسفارة الجزائرية"

أكد مصدر دبلوماسي مغربي مطلع، على أن "ادعاءات السلطات الجزائرية لا أساس لها من الصحة”، مضيفا أن “السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر"

وكشف المصدر الدبلوماسي أن "السلطات الجزائرية ظلت منذ أكثر من عامين منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل بشفافية كاملة”، مشيرا إلى أنه “منذ يناير/كانون الثاني 2022، أبلغت الوزارة، رسميا وفي عدة مناسبات السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية، في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات، وبالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية”.

المراسلات التي تحدث عنها المصدر الدبلوماسي، اطلعت i24NEWS على جزء منها، ويتعلق الأمر بمراسلة يعود تاريخها إلى 20 مايو/أيار 2022 بين القنصلية العامة للجزائر بالمغرب ومديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية المغربية، يتبين من خلال مضمونها أن هذا الملف شكل موضوع محادثات سابقة بين الطرفين، ما يعني أن "المغرب لم يقدم على هذه الخطوة بشكل مفاجئ أو أحادي الجانب، كما أن العقارات التي طبقت عليها السلطات المغربية مسطرة نزع الملكية ليست تابعة للسفارة الجزائرية، بالنظر إلى أن مقر السفارة الجزائرية بالرباط أصبح على مستوى طريق زعير قرب ميغامول بشارع محمد السادس"

وتشير الوثيقة المذكورة إلى أن "الملكية العقارية للدولة الجزائرية الممثلة في المقر السابق لسفارة الجزائر بالعاصمة المغربية والمتواجد بـ46، 48 شارع طارق بن زياد بالرباط، كما تحمل إخبارا رسميا من القنصلية الجزائرية للسلطات المغربية بإجراء تقييم العقارات مع تبليغها بنتائجه بمجرد الانتهاء منه"، لافتة إلى أن “إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب طبقا للقانون”.

ويبدو من خلال وثيقة رسمية أخرى أنه سبق للجزائر أن قامت بسلك مسطرة نزع الممتلكات الدبلوماسية المغربية المتواجدة على أراضيها، وهو ما تشهد عليه رسالة بعثتها القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية بتاريخ 14 مارس 2022، تبلغها عبرها قرار الحكومة الجزائرية القاضي بنزع ملكية بعض الممتلكات، بما فيها مقر سفارة المملكة المغربية ببلدية الجزائر الوسطى-سيدي امحمد على محور قصر الشعب، وذلك في إطار ما أطلقت عليه آنذاك بمخطط إعادة تهيئة مدينة الجزائر خصوصا بلدية الجزائر الوسطى.

وبناء على ذلك ونظرا لتواجد مقر البعثة الدبلوماسية للمملكة المغربية بالقرب من قصر الشعب رقم 44 شارع فرانكلين روزفلت والتي تتضمن أيضا مقر إقامة السفير، حسب الوثيقة نفسها، فقد خضعت لإجراءات نزع الملكية.

فيا شرعت السلطات المغربية في إجراءات نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للجزائر تتواجد بالعاصمة الرباط، أملتها ضرورة توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية، وهي الخطوة التي أغضبت الجارة الشرقية ودفعتها إلى إصدار بيان قالت فيه إن الرباط دخلت في “مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر”، معتبرة أن القرار يشكل “انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية التمثيليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة، الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”.