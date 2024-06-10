اختفاء طائرة تقل نائب رئيس دولة مالاوي وتسعة آخرين

أكدت الرئاسة في دولة مالاوي، اليوم الاثنين، أن طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين اختفت، وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان "جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف البيان أن تشيليما البلغ 51 عاماً كان على طائرة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونغوي الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي (07:17 بتوقيت غرينتش)، مضيفاً أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

بدوره، أمر الرئيس لازاروس شاكويرا القوات الإقليمية والوطنية بإجراء "عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة"، وفق ما جاء في البيان. وألغى شاكويرا زيارة عمل مقررة إلى جزر البهاما.

وكان قد جُرد تشيليما من سلطاته في عام 2022، بعدما أوقف ووجهت إليه اتهامات بالكسب غير المشروع في فضيحة رشوة تورط فيها رجل أعمال بريطاني من أصل مالاوي.

وفي الشهر الماضي، أسقط القضاء في مالاوي التهم بعد أن حضر تشيليما عدة جلسات أمام المحكمة.