ناميبيا: أدولف هتلر أونونا بوضع جيد للفوز بولاية ثانية في الانتخابات

يتجه أدولف هتلر أونوونا، المسؤول المحلي عن حزب "سوابو" الحاكم في ناميبيا، نحو الفوز بفترة ولاية ثانية في دائرة أومبونجا، بعد أن حقق فوزًا ساحقًا بنسبة 85% في الانتخابات الإقليمية لعام 2020، ما يعكس دعمًا شعبيًا كبيرًا له.

ويحمل المسؤول البالغ من العمر 59 عامًا اسمًا ثقيلًا تاريخيًا، وقد أوضح في مقابلة مع صحيفة ألمانية أن والده اختاره له دون أن يدرك دلالاته، مؤكداً أن الاسم كان بالنسبة له أمرًا عاديًا أثناء طفولته، وأنه لا يمت بصلة أبدًا لأيديولوجية الديكتاتور النازي. وقال: "عندما كبرت، أدركت أن هذا الرجل كان يسعى للهيمنة على العالم. ليس لي أي علاقة بذلك".

وتعود أسباب هذا الاسم الغريب إلى الحقبة الاستعمارية الألمانية في ناميبيا بين 1884 و1915، حيث ما زال هناك العديد من الأسماء ذات الأصل الألماني في البلاد.

وعلى الرغم من دلالات اسمه التاريخية المثيرة للجدل، فإن أدولف هتلر أونوونا يحظى بتقدير واسع من السكان المحليين الذين يركزون على عمله السياسي المحلي وجهوده في خدمة المجتمع، وهو ما يجعل من إعادة انتخابه أمرًا متوقعًا في المنطقة.