محاميته تتحدث عن مؤامرة : الغموض يلف اغتيال سيف الإسلام القذافي

لا تزال تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، غير واضحة، وسط تضارب الروايات حول كيفية تنفيذ العملية التي وقعت مساء الثلاثاء داخل مقر إقامته في مدينة الزنتان جنوب غربي ليبيا.

وبحسب معطيات متداولة، تمكن أربعة مسلحين مجهولين من التسلل إلى المنزل، وتعطيل كاميرات المراقبة، قبل أن يغادروا المكان دون اشتباك مع الحرس الخاص، في حادثة أثارت تساؤلات واسعة بشأن الثغرات الأمنية المحيطة بالعملية.

في السياق، كشفت المحامية نضال الأحمدية عن ما وصفته بـ"مؤامرة سياسية" هدفت، بحسب قولها، إلى إقصاء سيف الإسلام القذافي عن المشهد السياسي ومنعه من خوض الانتخابات الرئاسية، موجهة اتهامات لأطراف عسكرية وسياسية بالوقوف خلف عملية الاغتيال.

من جهته، أعلن مكتب النائب العام الليبي أن المحققين والأطباء الشرعيين فحصوا جثة القذافي، وتوصلوا إلى أنه توفي متأثرًا بجروح ناجمة عن طلقات نارية، مؤكدًا استمرار التحقيقات لتحديد هوية المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي موازاة ذلك، نفى مصدر مقرب من عائلة القذافي صحة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي زُعم أنها لجثته، مشددًا على أن جميع تلك الصور غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة.

وبين الروايات المتناقضة، والشهادات السياسية، والتحقيقات القضائية الجارية، تبقى قضية اغتيال سيف الإسلام القذافي مفتوحة، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية في واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد الليبي الراهن.