الجزائر تعود إلى النيجر: إعادة تموضع استراتيجي في قلب معادلة الساحل الإفريقي، أم مراجعة أوسع للخيارات الدبلوماسية؟

في خطوة وُصفت بأنها مؤشر واضح على تحوّل في مقاربة الجزائر لملف الساحل الإفريقي، بعد عام اتسم بتوترات حادة وقطيعة دبلوماسية مع ما يُعرف بتحالف دول الساحل الثلاثي، الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أعلنت الجزائر إعادة سفيرها إلى النيجر، ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي شديد التعقيد، تتداخل فيه الحسابات الأمنية مع رهانات النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية.

القرار الجزائري، يتجاوز في دلالاته البعد البروتوكولي، ليعكس مراجعة أوسع للخيارات الدبلوماسية التي اعتمدتها الجزائر خلال الفترة الماضية. فقد شهد العام المنصرم تصعيدًا غير مسبوق بين الجزائر وبعض عواصم الساحل، عقب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي، في أزمة أثارت جدلًا حادًا بشأن حدود المجال الجوي ومسؤوليات السيادة. وتحوّل الحادث إلى شرارة أزمة دبلوماسية، دفعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى سحب سفرائها من الجزائر، قبل أن ترد الأخيرة بخطوة مماثلة، ما عمّق القطيعة وأدخل العلاقات في حالة جمود سياسي. في هذا السياق، تبدو إعادة السفير إلى نيامي بمثابة رسالة مزدوجة: من جهة، تأكيد على استعداد الجزائر لفتح صفحة جديدة مع شركائها في الساحل؛ ومن جهة أخرى، محاولة لإعادة تموضعها في معادلة إقليمية تشهد تحولات متسارعة. فالساحل لم يعد مجرد عمق جغرافي للأمن الجزائري، بل بات ساحة تنافس إقليمي ودولي، تتقاطع فيها المصالح الأمنية مع مشاريع الطاقة والاستثمارات الاستراتيجية.

ووفق ما أوردته مجلة "جون أفريك"، فإن "الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجّه دعوة رسمية إلى قائد المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، لزيارة الجزائر"، في إشارة واضحة إلى رغبة الجزائر في إعادة بناء جسور الثقة وتوسيع هامش الحوار السياسي. هذه المبادرة، بحسب مراقبين، تعكس إدراكًا جزائريًا بأن سياسة القطيعة لم تعد مجدية في بيئة إقليمية متحركة، وأن الحفاظ على قنوات التواصل بات ضرورة استراتيجية.

التحول الجزائري امتد إلى الحقل الاقتصادي، حيث شكّلت زيارة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إلى نيامي محطة لافتة في مسار التقارب. فقد أعلن خلال الزيارة استئناف نشاط شركة سوناطراك في حقل كافرا النفطي، في خطوة تتجاوز بعدها التجاري لتكتسب دلالات سياسية واضحة. فعودة الشركة الجزائرية إلى العمل في النيجر تعني عمليًا استعادة موطئ قدم اقتصادي في منطقة تشهد إعادة رسم لخريطة الشراكات والتحالفات. وتبدو إعادة السفير إلى نيامي خطوة محسوبة، تهدف إلى احتواء تداعيات الأزمة السابقة، وفتح قنوات تنسيق جديدة مع سلطات النيجر، في ظل تحديات أمنية مشتركة تتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط الحدود. كما أنها تعكس سعي الجزائر إلى استثمار التحولات الجارية في موازين القوى الإقليمية، بما يضمن الحفاظ على موقعها كلاعب محوري في منطقة الساحل.

في المحصلة، لا يمكن قراءة الخطوة الجزائرية بمعزل عن السياق الأوسع الذي تعيشه المنطقة. فهي تعبير عن براغماتية سياسية جديدة، تسعى من خلالها الجزائر إلى إعادة التموضع، وترميم علاقاتها، وضمان حضور فاعل في فضاء إقليمي يتغير بوتيرة متسارعة.