الأمازيغ من أصول المغرب والجزائر وتونس يدعون للتصويت ضد اليمين المتطرف في انتخابات فرنسا

دعت منظمات غير حكومية أمازيغية بأوروبا التي ينحدر أغلب أعضائها من المغرب والجزائر وتونس، إلى التصويت بكثافة يوم 30 يونيو/حزيران الجاري و7 يوليو/تموز الوشيك لصالح المرشحين الديمقراطيين عن تحالف اليسار ممثلا عن الجبهة الشعبية الجديدة بدل اليمين المتطرف، يأتي ذلك على أعتاب الأسبوع الأخير من الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.

وأكدوا أن المهاجرون الأمازيغ من أصول جبال الجزائر في القبايل، والأوراس، وواحة مزاب، وفي سلاسل جبال المغرب في الأطلس، والريف، وهضبة سوس، وفي جنوب تونس.. مطالبون اليوم بإنقاذ فرنسا من جديد في الألفية الثالثة، مما وصفه بـ”الخطر الشعبوي والعنصري المهدد لقيم الحرية والعلمانية، والمساواة، والتسامح، والتضامن ولجل القيم الديمقراطية”.

ويرى أمازيغ المغرب الكبير المهاجرين في التجمع الوطني الذي ترتكز حملته الانتخابية على الكراهية ورفض المهاجرين والمسلمين، خطرا حقيقيا ليس فقط على الجمهورية الفرنسية، بل كذلك على الاتحاد الأوروبي برمته وكذا على الفضاء الأورو-متوسطي، وشددوا على أن "اليمين المتطرف الفرنسي لا يختلف عن النازية، مبرزين تضحية المحاربين المغاربة والجزائريين والتونسيين الذين تم تجنيدهم من طرف السلطات الاستعمارية ما بين 1914-1918 وما بين 1939-1945، بأرواحهم من أجل الدفاع عن فرنسا وإغاثتها من الخطر الذي شكلته أنداك النازية”.

ودعت عدد من المنظمات التي ينحدر أغلب أعضائها من المغرب والجزائر وتونس، إلى التصويت بكثافة يوم 30 يونيو/حزيران الجاري و7 يوليو/تموز الوشيك لصالح المرشحين الديمقراطيين عن تحالف اليسار ممثلا عن الجبهة الشعبية الجديدة.

وفي السياق حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من الاثنين، من "البرامج الانتخابية التي يقدمها اليمين المتطرف واليسار المتطرف، قد تؤدي إلى حرب أهلية في فرنسا، وذلك قبل أسبوع واحد من الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وفي حديثه لبرنامج "بودكاست"، قال ماكرون إن حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) "يعمل على الانقسام ويدفع نحو حرب أهلية"، مضيفاً أن حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) يقترح "شكلاً من أشكال الطائفية"، معتبراً أن هذه الأمور "تتسبب بالحرب الأهلية".

ومن جهته قال وزير الاقتصاد برونو لومير: "أخشى على السلم الأهلي" في حال فوز حزب "التجمع الوطني". كما انتقد برنامج "الجبهة الشعبية" (تحالف أحزاب اليسار) والزيادات الضريبية الكبرى، مؤكداً أن "الجميع سيتضرر من هذا المشروع الذي هو في الجوهر مشروع مستوحى من الماركسية".