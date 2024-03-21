محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تعتبر المغرب السلطة القائمة بإدارة إقليم الصحراء وتلغي حكمها الصادر في 29 شتنبر 2021 لصالح البوليساريو

اصدرت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية الكرواتية تمارا جابيتا بشأن الدعوى التي رفعها الاتحاد الأوروبي حكما بإلغاء الحكم الصادر في 29 سبتمبر/أيلول في عام 2021، مشيرة إلى أن "إبرام اتفاقيات مع المغرب لا يتطلب "موافقة شعب الصحراء وبالنظر إلى الطريقة التي ينظم بها اليوم، فإن هذا الشعب ليس في وضع يسمح له بالإعراب عن موافقته بمفرده على إبرام اتفاق دولي يتعلق بإقليمه".

وأضافت أنه "بموجب القانون الدولي العام، يجوز للدولة القائمة بالإدارة، مع ذلك، في ظروف معينة، إبرام اتفاق دولي نيابة عن إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي مثل الصحراء".

وأكدت المحامية العامة أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب السلطة القائمة بإدارة إقليم الصحراء. وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتجاهل مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، كما فسرته المحكمة في الحكم C-104/16 P (الصادر في 21 ديسمبر/طانون الأول 2016)، بقبوله أن المغرب قد يوافق على هذا الاتفاق نيابة عن سكان الصحراء".

وخلصت الكرواتية تمارا جابيتا إلى أن "المحكمة أخطأت (في 29 سبتمبر/ايلول 2021) بإلغائها قرار الموافقة، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، على اتفاقية معاملة تعريفية تفضيلية مع المغرب فيما يتعلق بإقليم الصحراء ". وفي استنتاجاتها، تقترح المحامية العامة تمارا على محكمة العدل الأوروبية "الموافقة على هذه الطعون وإلغاء حكم المحكمة العامة".

وأوضحت أن "سكان الصحراء ليس لديه ممثل رسمي أو ممثل معترف به يمكنه رفع دعوى نيابة عنه. ومع ذلك، فإن جبهة البوليساريو تناضل من أجل واحدة من النتائج الثلاثة الممكنة لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية: إنشاء دولة مستقلة. ولذلك يجب اعتبار جبهة البوليساريو معبرة عن مصالح ورغبات (على الأقل) جزء من شعب الصحراء الغربية".

وتجدر الإشارة إلى أن استنتاجات المحامية العامة ليست ملزمة لمحكمة العدل. "إن مهمة المحامين العامين هي أن يقترحوا على المحكمة، باستقلالية تامة، حلاً قانونياً للقضية التي هم مسؤولون عنها. بدأ قضاة محكمة العدل الأوروبية الآن بالتداول في هذه القضية. وسيتم إصدار الحكم في وقت لاحق"، كما جاء في بيان محكمة العدل الأوروبية.

ويذكر أن المدعي العام السابق لمحكمة العدل الأوروبية، ملكيور واثيليت، كان قد أكد في سبتمبر/ايلول 2016، أن "الصحراء ليست جزءًا من أراضي المغرب". وبالتالي، "لا تنطبق عليها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا اتفاقية التحرير". وبعد شهرين، رفضت محكمة العدل الأوروبية الاتفاقية الزراعية بين الرباط وبروكسل.