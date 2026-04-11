إنذار أوغندي لتركيا: موقف حاد ودعم علني لإسرائيل يثير الجدل

قام رئيس الأركان الأوغندي موهوزي كاينيروغابا بتكثيف تصريحاته الهجومية على وسائل التواصل الاجتماعي، مهدداً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا خلال 30 يوماً. وفي رسائله، يصف أنقرة بأنها "المشكلة الحقيقية" ويؤكد أنه انتظر أن "تعود إلى رشدها"، دون أن يوضح الإجراءات المنتظرة.

غياب الشروط المحددة بوضوح يحد من الأثر العملي لهذا الإنذار، الذي يبدو أقرب إلى موقف سياسي منه إلى خطوة دبلوماسية منظمة. ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي عن السلطات التركية.

وفي الوقت نفسه، أعرب المسؤول العسكري الرفيع عن دعم كبير لإسرائيل، حتى وصل الأمر إلى التلميح بإمكانية نشر 100 ألف جندي أوغندي للدفاع عنها. كما أدلى بتصريحات شديدة اللهجة ضد إيران، مستخدماً خطاباً يمزج بين اعتبارات استراتيجية ومرجعيات دينية.