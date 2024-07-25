مصرع 21 شخصا جراء موجة حر الشديدة في المغرب

تسببت موجه حر شديدة في المغرب الى مصرع 21 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إجراءات وتدابير مستعجلة للتصدي على الآثار الصحية الناتجة من درجات الحرارة المرتفعة.

وأفادت مديرية الصحة والحماية الاجتماعية في إقليم بني ملال خنيفرة (وسط المغرب) اليوم الخميس، بتسجيل المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، أمس الأربعاء، 21 حالة وفاة، منها أربع حالات وفاة خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية.

هذا وأوضحت المديرية في بيان لها، أن غالبية الوفيات كانت بين أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار في السن، إذ ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية، وأدى إلى وفاتهم. ودعت إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة، وضرورة استشارة المؤسسات الصحية عند الحاجة.

وكان إقليم بني ملال واحدًا من عدة مناطق في جهات مختلفة، عانت من موجة حر بين الاثنين والأربعاء تراوحت بين 38 و48 درجة، وفق ما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية، الاثنين، وسبق لمديرية الأرصاد أن أعلنت موجات حرارة مماثلة منذ بداية الصيف