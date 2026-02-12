الشركة الإسرائيلية أركيع تعيد تسيير رحلاتها إلى تايلاند عبر المسار فوق الصومال

أعلنت شركة الطيران "أركيع" اليوم (الخميس) عن استئناف رحلاتها إلى تايلاند عبر المسار القصير فوق الصومال.

"بعد جهود كبيرة"، أفيد أنه "تم الحصول على الموافقة المطلوبة لاستئناف رحلات الشركة إلى تايلاند في المسار العادي والقصير. الموافقة تدخل حيز التنفيذ فورًا، وستعمل الشركة وفقًا لذلك بدءًا من الرحلات القادمة على الخط."

تم التوصل إلى التسوية في أعقاب جهود مكثفة من قبل العديد من الجهات، من بينها الوزارات الحكومية وهيئة الطيران المدني، التي عملت وراء الكواليس لمعالجة قضية ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل ولضمان الاستمرارية الجوية في الخطوط الطويلة المدى.

نذكر أنه في الشهر الماضي تم الإبلاغ بأن الصومال قررت إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات أركيع من تل أبيب إلى تايلاند، وعلمت قناة i24NEWS أن الشركة لم تحصل بعد على التصاريح اللازمة لشهر فبراير القادم للطيران عبر الدولة، لكنها تستعد، إذا لزم الأمر، لتغيير المسار.

نشير إلى أن شركتي أركيع وإلعال تمران كلتاهما في خطهما المباشر من تل أبيب إلى بانكوك فوق الصومال، كجزء صغير من مسار الرحلة. بشكل روتيني، تقدم شركات الطيران كل فترة زمنية طلبات للعبور في الأجواء الجوية لدول مختلفة.