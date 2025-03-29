لماذا اتهمت الجزائر نائب قنصل المملكة المغربية بوهران بـ"القيام بأفعال مشبوهة"؟

لماذا أعلنت الجزائر عن أن نائب قنصل المملكة المغربية بالعاصمة الجزائرية خليفة الشيحاني، "شخصًا غير مرغوب فيه"؟ ومنحته مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة أراضيها، هل هو استمرارٌ لنهج التصعيد الجزائري اتجاه المغرب؟، أم أن قصر المرادية يخفي السبب إلى حين؟، ولماذا لم يطالب المغرب بتوضيحات من الجزائر؟، وهل ترد الرباط بالمثل قد يزيد من حدة الأزمة، أو محاولة تهدئة الأجواء وامتصاص التوتر عبر القنوات الدبلوماسية؟.

ففي بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، بررت إجراء "الطرد" بـ"قيام المسؤول المغربي بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة المهام القنصلية"، واعتبرت ذلك "انتهاكًا للقوانين الجزائرية السارية وللقوانين والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

نجد أن الجزائر اعتمدت على تعبير "تصرفات مشبوهة" دون توضيح شاف، في وصف سلوكيات مدير القنصلية المغربية، غير أنها لم تقدم تفاصيل واضحة تثبت مزاعمها، الأمر الذي قد يعتبر خروجًا عن الأصول الدبلوماسية، لا سيما وأن مثل هذه القرارات الحساسة عادة ما يتم اتخاذها استنادًا إلى وقائع مثبتة ودقيقة.

ورغم أن الخطوة الجزائرية تبدو من الوهلة الأولى قانونيةً وضمن حدود حقوقها التي تتيحها اتفاقية فيينا لعام 1963، خاصة في مادتها الـ 23 التي تمنح الدولة المستقبلة الحق المطلق في إعلان أي مسؤول قنصلي "شخصًا غير مرغوب فيه" دون اشتراط تقديم أسباب تفصيلية، فإن صياغة البيان الجزائري والطريقة التي عالج بها القرار تفتح الباب أمام تساؤلات جادة حول مدى الالتزام الكامل بروح الاتفاقية وبمبادئ القانون الدبلوماسي التي تستند إلى الوضوح وحسن النوايا بين الدول.

وكان على الجزائر أن تكشف عن غموضها في الاتهامات الموجهة إلى المغرب، وهل يتعين على المغرب طلب توضيحات رسمية إضافية من السلطات الجزائرية حول طبيعة هذه التصرفات وحيثيات الاتهامات؟ وذلك لضمان احترام اتفاقية فيينا التي تنص بوضوح على ضرورة تمكين المسؤولين القنصليين من أداء مهامهم دون عوائق، كما تؤكد على ذلك المادة 35.

وفي هذا الإطار، يرى الخبير في العلاقات الدولية محمد بنعيسى في تصريح لموقع"الصحيفة"الإخباري المغربي، أن "القرار الجزائري الأخير لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق التاريخي والسياسي للصراع بين البلدين، خصوصًا في ضوء الخلافات العميقة بشأن ملف الصحراء المغربية".وأضاف "من الواضح أن استخدام مصطلح 'تصرفات مشبوهة' دون تحديد دقيق، يشير إلى أن الجزائر اختارت عمدًا الغموض، وهو ما يعد انتهاكًا لروح اتفاقية فيينا التي تقتضي الشفافية والمصداقية في التعامل بين الدول، بل يعكس في حقيقته رغبة جزائرية واضحة في استثمار العمل الدبلوماسي والقنصلي كورقة ضغط سياسية" مبرزا أن هذا النهج لا يهدد فقط العلاقات الثنائية بين البلدين، بل قد يؤدي أيضًا إلى مزيد من الاستقطاب الإقليمي ويهدد الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا".

وأشار الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن "مثل هذه الإجراءات قد تكون لها تداعيات قانونية ودبلوماسية بعيدة المدى، لأن المغرب يملك الحق القانوني في الرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما قد يدخل الطرفين في دوامة تصعيدية لا يمكن التحكم في نتائجها بسهولة"

ومن المرجح أن استمرار هذه الممارسات الدبلوماسية التصعيدية بين البلدين، دون وجود قنوات فعالة للحوار والتفاهم، يهدد بإدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الجمود الدبلوماسي والتنافس الحاد، ما يعقّد أكثر فأكثر فرص التعاون الإقليمي، ويُضعف جهود التنمية والاستقرار، خصوصًا في ظل سياق دولي وإقليمي يحتاج فيه المغرب العربي إلى التلاحم والتعاون، وليس إلى مزيد من الانقسامات والتوترات.

وووصلت الأأزمة بين البلدين إلى ذروتها في أغسطس/آب عام 2021 حين قررت الجزائر من جهة واحدة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بشكل رسمي، متهمةً الرباط بدعم حركات انفصالية والتدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، وهي اتهامات نفتها الرباط جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن هذه الخطوة الجزائرية جاءت لأسباب سياسية داخلية لا علاقة للمغرب بها.

وفي خطوة تصعيدية تالية، أغلقت الجزائر شهرا بعد ذلك(أي في سبتمبر/ايلول عام 2021) مجالها الجوي بشكل كامل أمام الطائرات المغربية المدنية والعسكرية، ما تسبب في إرباك الرحلات الجوية المغربية المتجهة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وألزم المغرب بالبحث عن مسارات بديلة وأطول، ما حمله ذلك من تكاليف اقتصادية إضافية.)

وفي شهر نوفمبر/تشرين الأول من نفس العام، قررت الجزائر بشكل مفاجئ وقف توريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر الأراضي المغربية، وذلك بهدف حرمان المغرب من الرسوم التي كان يحصل عليها جراء عبور الغاز من أراضيه، وهذا القرار، وفق خبراء، جاء ليؤكد عمق التصعيد الجزائري وتوجهه نحو قطع أي شكل من أشكال التعاون أو التداخل الاقتصادي مع المغرب.

بالمقابل، بقي المغرب متمسكًا بنهج اليد الممدودة نحو الجزائر، داعيًا بشكل مستمر إلى الحوار والتفاهم وحل القضايا العالقة بشكل سلمي وحضاري، وقد أكد الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، سواء في خطاباته الموجهة للشعب المغربي أو عبر رسائل واضحة للمجتمع الدولي، استعداد الرباط الدائم لفتح صفحة جديدة مع الجزائر قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق في القضايا المشتركة التي تهم البلدين والمنطقة ككل..