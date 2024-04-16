الجزائر : القضاء سيبدأ قريباً بمساءلة سبعة برلمانيين ينتمون للغرفتين الأولى والثانية

بعد أن رفعت "المحكمة الدستورية" الحصانة عن سبعة برلمانيين ينتمون للغرفتين الأولى والثانية، يبدأ القضاء الجزائري قريباً بمساءلتهم لاتهامهم في قضايا تندرج في إطار "الفساد".

ومنذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم نهاية 2019 لاحقت السلطات المئات من النواب والمسؤولين الحكوميين، وذلك وفق سياسة جديدة تضع حداً لـ"الإفلات من العقاب"، حسب خطاب المسؤولين الحاليين.

ونشرت "الجريدة الرسمية"، الاثنين، قرارات أصدرتها "المحكمة الدستورية"، تخص قبول طلبات وزير العدل إسقاط الحصانة عن ستة أعضاء بـ"المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى)، من بينهم امرأة، وبرلمانية عضوة بـ"مجلس الأمة" (الغرفة الثانية)، بهدف تمكين القضاء من محاكمتهم.

وتم إرفاق هذا الخبر بنشر الأحرف الأولى من أسماء البرلمانيين السبعة، وطبيعة الملاحقات القضائية، لكن من دون ذكر انتماءاتهم السياسية.

وأكدت مصادر برلمانية لـ"الشرق الأوسط" أن كل البرلمانيين السبعة رفضوا التنازل عن الحصانة طوعاً، ما دفع وزير العدل إلى رفع مراسلة بهذا الغرض إلى رئيسي غرفتي البرلمان اللذين التمسا بدورهما من رئيس "المحكمة الدستورية" إطلاق إجراءات تسمح برفع الحصانة عنهم، ليصبح متاحاً متابعتهم. وهذه الإجراءات التي اتُّبعت ينص عليها دستور البلاد.

يشار إلى أن العديد من البرلمانيين تعرضوا للمتابعة بتهم "الفساد" منذ بداية عهدة "المجلس الشعبي الوطني" في 2021، بعد أن وافقوا بمحض إرادتهم على التخلي عن الحصانة.