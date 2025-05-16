مناورات الأسد الافريقي 2025: الجيش المغربي يجري تداريب مع نظيره الأمريكي على استخدام منظومة "هيمارس" بالذخيرة الحيّة

احتضن الفضاء المخصص للتداريب الميدانية بضواحي مدينة طانطان _جنوب المغرب)، أمس الخميس، تدريبا وتكوينا مشتركا بين القوات المغربية ونظيرتها الأمريكية، حول كيفية استخدام راجمات الصواريخ "هيمارس"، نظريا وتطبيقيا، باستعمال الذخيرة الحيّة، يأتي ذلك في اطار مناورات الأسد الافريقي 2025 التي انطلقت في المغرب منذ، الاثنين المنصرم، بشراكة مع الجيش الأمريكي وفرق عسكرية تنتمي إلى العديد من الدول

ويؤكد الخبراء العسكريون أن هذه المنظومة لعبت دورا هاما في النزاعات العسكرية الحديثة وساهمت في تغيير موازين القوى في بعض الحروب بفضل قدرتها العالية على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف استراتيجية.

تُعد مناورات الاسد الافريقي 2025 بمثابة تداريب نهائية قبل إدراج هذه المنظومة ضمن القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث كانت الدورة السابقة لتمارين "الأسد الإفريقي 2024"، قد شهدت إجراء القوات المغربية لبعض التداريب عليها بالاشتراك مع القوات الأمريكية التي كانت قد استخدمت منظومة "هيمارس" في المناورات أنذاك.

وقال الخبير العسكري المغربي، محمد شقير إن "حصول المغرب على منظومة ’هيمارس’ يدخل في إطار الحفاظ على توازن الردع في ظل امتلاك الجزائر صواريخ ’إس 400’ الروسية، غير أن المنظومة الأمريكية"وتابع "تعتبر من أحدث المنظومات الدفاعية والتي لا تتوفر عليها أي دولة في المنطقة بما فيها إسبانيا".وأضاف في تصريح لـ"الصحيفة" الإخباري المغربي أن "استغلال مناورات الأسد الأفريقي المنظمة حاليا كان فرصة للقوات المسلحة على التدرب على تشغيل هذه الصواريخ التي تتميز بتقنياتها الدفاعية والهجومية المتطورة مما سيمكن قوات الجيش المغربي من خلال التكوين العسكري الذي سيتلقونه من طرف خبراء أمريكيين من التحكم في تشغيل هذه الصواريخ".

وأشارالخبير محمد شقير إلى أن هذه التداريب المتعلقة بمنظومة "هيمارس" من طرف القوات المغربية "ستثير بلا شك ليس فقط تخوف الجيش الجزائري بل أيضا تخوفات الجيش الإسباني الذي لا زال لحد الآن لا يمتلك مثل هذه المنظومة الدفاعية الأمريكية المتطورة".

هذا، وتشير الخصائص التقنية لمنظومة "هيمارس" إلى أنها تتميز بقدرتها الفائقة على إطلاق صواريخ دقيقة التوجيه بسرعة ومرونة في العمليات العسكرية الحديثة، كما تشير التقارير إلى أن "هيمارس" تتمتع بمواصفات تقنية متطورة تشمل وزن يبلغ حوالي 16200 كيلوغرام وطاقم تشغيل مكون من ثلاثة أفراد إضافة إلى قدرتها على إطلاق صواريخ تصل إلى مدى 80 كم للصواريخ التقليدية وما يصل إلى 350 كم لبعض الصواريخ التكتيكية مثل ATACMS.

كما تصل سرعة منظومة "هيمارس" إلى 85 كيلومتر في الساعة ما يجعلها وسيلة فعّالة في العمليات القتالية، وتعد الولايات المتحدة إلى جانب دول مثل سنغافورة الأردن رومانيا بولندا أوكرانيا الإمارات العربية المتحدة من بين الدول التي تمتلك هذه المنظومة، قبل أن تحصل عليها دول أخرى مثل المغرب وأستراليا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا.

وتعد "هيمارس" واحدة من أكثر الأنظمة المدفعية دقة في العالم حيث توفر نيرانًا موجهة ومدمرة بفضل تقنية التوجيه المتقدمة، مع إمكانية إطلاق ستة صواريخ موجهة في وقت واحد إضافة إلى قدرتها العالية على المناورة ما يجعلها صعبة الاستهداف بعد تنفيذ الهجوم.