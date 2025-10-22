نقلت وسائل إعلام عربية عن وزارة الخارجية المصرية تأكيدها أن مفاوضات سدّ النهضة الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود، مشددة على أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية في نهر النيل.

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إنّ موقف إثيوبيا في المفاوضات حول إدارة وتشغيل سدّ النهضة وضمان الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل، يتّسم بـ"العناد وغياب حسن النية".

الحلقة التي جاءت بها تصريحات الوزير:

وأضاف الوزير، في تصريحات عبر بودكاست وزارة الخارجية "Diplocast"، أنّ القاهرة تحتفظ بحقّها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي والدفاع عن مصالحها الحيوية، مؤكداً أنّ المياه قضية وجودية وأولوية استراتيجية لمصر.

وأشار عبد العاطي إلى أنّ بلاده تفضّل الحلول الدبلوماسية والقانونية، لكنها "لن تقبل بأيّ تهديد لأمنها القومي"، موضحاً أنّ مصر تتبنى نهجاً سياسياً واقتصادياً متوازناً في إدارة الأزمات، مع تجنّب التصعيد العسكري.

وختم الوزير بالتأكيد على أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي شدّد مراراً على أنّ "الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل لحلّ النزاعات".