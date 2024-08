جزائري "يسجد" للرئيس تبون ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اشعل فيديو لشاب جزائري وهو "يسجد" أمام صورة الرئيس الجزائري والمرشح للانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون، والذي انتشر بشكل واسع، وأثار ضجة كبيرة خصوصا أن الجزائريين لم يعتادوا على مشاهدة مثل هذا الأمر.

