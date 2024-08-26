جزائري "يسجد" للرئيس تبون ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اشعل فيديو لشاب جزائري وهو "يسجد" أمام صورة الرئيس الجزائري والمرشح للانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون، والذي انتشر بشكل واسع، وأثار ضجة كبيرة خصوصا أن الجزائريين لم يعتادوا على مشاهدة مثل هذا الأمر.

https://x.com/i/web/status/1827806481900773807 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وظهر الشاب الذي يبدو أنه في العشرينات من عمره وهو يفترش الأرض ساجدا أمام صورة الرئيس تبون. وقال :"تحيا عمي تبون"، وبعد وقف وقال :"علي مات واقفا (في إشارة الى المجاهد خلال الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي) ، وتبون لا زال واقفا من أجل الجزائر ..(أشار الى العلم تحت الصورة) مات من أجله الشهداء، وعمي تبون لا يزال واقف من أجله، ومن لا ينتخب عمي تبون لا يدرك مصلحته".

ولاقى هذا الفيديو الذي انتشر بصورة واسعة جدا العديد من الانتقادات على تصرفه في الفيديو، كما استغربه آخرون على تصرفه معتبرينه مسيئا.