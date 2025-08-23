البوليساريو تطلب من الجزائر تعزيز تواجدها الأمني في مخيمات تندوف خشية من هجرة جماعية نحو إسبانيا

قد يعجبك أيضًا -

طلبت قيادة جبهة البوليساريو من السلطات الجزائرية تعزيز التواجد الأمني الجزائري في مخيمات تندوف خشية من موجة هجرة جماعية نحو إسبانيا، حيث أوقفت السلطات الجزائرية إصدار التصاريح الخاصة التي تتيح لسكان مخيمات تندوف بشكل قانوني للسفر إلى الجزائر. وأفاد مصدر صحراوي لموقع "يابلادي" بأن "هذا القرار جاء على خلفية تزايد عدد الشباب من المخيمات الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب غير آمنة، مما يعرض حياتهم للخطر بهدف الوصول إلى سواحل جزر البليار".

وأضاف المصدر ذاته "خشية من موجة هجرة جماعية نحو إسبانيا، طلبت قيادة الجبهة تعزيز التواجد الأمني الجزائري في المخيمات".

تأتي هذه القيود على حركة سكان مخيمات تندوف في وقت تسجل فيه جزر البليار زيادة بنسبة 77% في وصول المهاجرين غير النظاميين من الجزائر حتى 15 أغسطس/آب الجاري، وفقا لأرقام وزارة الداخلية الإسبانية. وفي المقابل، شهدت بقية إسبانيا انخفاضا بنسبة 29.3% في الهجرة غير النظامية خلال نفس الفترة مقارنة بعام 2024، كما ذكرت الصحافة الرسمية الإسبانية.

وفي سياق متصل، ذكرت وسيلة إعلام تابعة جبهة البوليساريو تدفق الشباب من سكان تندوف نحو إسبانيا، داعية قيادة الجبهة إلى "تنظيم هذه الهجرة بما يخدم مصالح البوليساريو في الجارة الإيبيرية".