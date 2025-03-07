هل أصبح المغرب في مرمى استهداف "التنظيمات الإرهابية"، التي تسعى إلى اختراق حدوده ونقل أنشطتها التخريبية إلى الداخل؟، يأتي هذا السؤال في ظل ما أكده المكتب المركزي للأبحاث القضائية قبل أسابيع، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة والاضطرابات الأمنية التي تعصف بمنطقة الساحل الإفريقي.

وهذا التزايد في عدد "القضايا الإرهابية" يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة التهديدات التي تواجهها المملكة، لا سيما مع استمرار محاولات التنظيمات المتطرفة في التغلغل داخل النسيج المجتمعي، سواء عبر الاستقطاب الفكري أو التوجيه نحو تنفيذ "عمليات إرهابية" تستهدف الأمن والاستقرار.

وإلى جانب التهديدات الخارجية، يواجه المغرب تحديًا آخر يتمثل في محاولات "التنظيمات الإرهابية" استقطاب عناصر محلية، وتوجيههم لتنفيذ "عمليات إرهابية" داخل البلاد، في حال تعذر التحاقهم بمعسكرات "التنظيمات الإرهابية" في مناطق أخرى، فوفقًا للمعطيات الأمنية، يُقدر عدد المقاتلين المغاربة المنضمين إلى ولايات تنظيم الدولة في الساحل وغرب إفريقيا والقرن الإفريقي بأكثر من 130 فردًا، بعضهم تولى مسؤوليات قيادية، لا سيما في مجال التخطيط للعمليات الخارجية.

ويحذر المسؤولون الأمنيون من أن "التنظيمات الإرهابية" بدأت تراهن على العناصر المتطرفة داخل المغرب، خاصة في ظل تصاعد جاذبية الخطاب المتطرف في بعض الأوساط، فيما يرى الخبراء أن هذا السيناريو يعكس استراتيجية التنظيم في تدويل "العمليات الإرهابية"، من خلال الدفع بالعناصر المتأثرة بفكره إلى تنفيذ هجمات محلية، دون الحاجة إلى الانتقال إلى معاقل التنظيم في مناطق النزاع.

ووفق ما كشفه تقرير صدر، اليوم الجمعة، عن النيابة العامة، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم في هذه القضايا 158 شخصًا، من بينهم 29 شخصًا كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي أو في طور تنفيذ العقوبة، فيما لا يزال 119 شخصًا قيد البحث والتحقيق. ولفت التقرير الانتباه إلى أن 10 أشخاص من بين الموقوفين تمت إحالتهم إلى مصحة الأمراض العقلية، وهو ما يبرز الجانب النفسي لبعض المتورطين في القضايا الإرهابية، ويفتح النقاش حول العوامل النفسية والاجتماعية التي تدفع بعض الأفراد إلى اعتناق الفكر المتطرف.

وكشف التقريرعن طبيعة الجرائم المرتبطة بالإرهاب خلال سنة 2023، حيث تصدرت تهمة الإشادة بالإرهاب قائمة المتابعات القضائية بـ 108 حالة، متبوعة بالتحريض والتكفير بـ 83 قضية، وهو ما يعكس استمرار خطاب الكراهية والتحريض على العنف في بعض الأوساط، سواء في الفضاء الرقمي أو ضمن شبكات مغلقة تنشط في استقطاب الشباب نحو التطرف.

من جهة أخرى، بلغ عدد المتابعات المرتبطة بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية 79 حالة، وهو رقم مقلق يشير إلى أن التنظيمات المتطرفة لم تتخلَّ عن نهج العمل الجماعي، بل تسعى إلى تأسيس خلايا سرية وتنظيمات محلية لتنفيذ أجندتها الإجرامية.

إلى جانب ذلك، كشف التقرير عن استمرار محاولات تمويل الإرهاب، حيث تم تسجيل 7 قضايا تتعلق بجمع أو تحويل أموال لخدمة الجماعات المتطرفة، وهو ما يعكس بقاء قنوات الدعم المالي للإرهاب رغم الجهود الأمنية لتجفيف منابع التمويل، كما تم تسجيل 5 قضايا مرتبطة بحيازة أو صناعة أسلحة ومتفجرات، و5 قضايا أخرى تتعلق بالاختطاف بغرض الاستعمال في أنشطة إرهابية، في مؤشر على أن بعض الخلايا لا تزال تعتمد أساليب العنف والخطف كوسيلة لتحقيق أهدافها.

في ظل هذا الوضع، يظل المغرب مطالبًا بتكثيف تعاونه مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز آليات تبادل المعلومات الأمنية، وتجفيف منابع التطرف قبل أن تتحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار.

وتشير المعطيات الأمنية إلى أن "المغرب بات هدفًا استراتيجيًا للتنظيمات الإرهابية، بالنظر إلى انخراطه القوي في جهود مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي"، فبحسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، فإن تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية في الأشهر الأخيرة، وعلى رأسها خلية "الأشقاء الثلاثة"، يؤكد أن هذه التنظيمات تتبنى أجندة توسعية تهدف إلى اختراق التراب المغربي.

ويشير المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بوبكر سبيك، إلى أن تنظيم الدولة يعتبر نفسه في موقع قوة بعد تمدده في الساحل والقرن الإفريقي، وهو ما يدفعه إلى تحديد المغرب كهدف جديد، في محاولة منه لتوسيع نطاق نفوذه، غير أن الضربات الاستباقية التي توجهها الأجهزة الأمنية المغربية حالت دون تحقيق التنظيم لمخططاته، إذ تم إحباط العديد من العمليات الإرهابية قبل تنفيذها، وكشف الخلايا النائمة المرتبطة به.

وأمام هذه التحديات المتصاعدة، يواصل المغرب تبني نهج أمني استباقي يرتكز على تفكيك الخلايا الإرهابية قبل تمكنها من تنفيذ مخططاتها، وذلك عبر تحليل دقيق للمعلومات الاستخباراتية، ورصد التحركات المشبوهة داخل وخارج البلاد، ويعتمد المكتب المركزي للأبحاث القضائية على تقنيات متطورة في تعقب "الشبكات الإرهابية"، بما في ذلك أجهزة كشف المعادن للبحث عن الأسلحة المحتملة، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين والإقليميين لمواجهة الخطر المتنامي في منطقة الساحل.