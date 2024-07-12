البرلمان المغربي يدعو إلى "تدخل حازم من جانب المجموعة الدولية، للحد من مولدات الأزمات في الشرق الأوسط وما حوله"

قال رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) رشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس، “دون تدخل حاسم وحازم من جانب المجموعة الدولية، سيظل النزاع في الشرق الأوسط مولدا للأزمات في المنطقة وما حولها من جغرافيا، ومعرقلا للتنمية والرخاء المشترك”، مشيرا إلى أن “الحرب على غزة وأعمال القتل والتهجير التي تستهدف المدنيين ليست سوى نتيجة حتمية لواقع الاحتلال وللظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 76 سنة”. وأضاف العلمي: “ستظل دوامة العنف مدمرة لكل الآمال التي تحدو شعوب المنطقة من أجل التعايش السلمي”.

ومن جهته قال رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) النعم ميارة في بيان، إن "انعقاد الدورة الثانية للمنتدى يجسد انخراط برلمان البحر الأبيض المتوسط في مسار تعزيز التعاون البرلماني من أجل إنشاء منطقة اقتصادية ومالية أكثر تكاملا واستدامة بين الدول الأورومتوسطية ودول الخليج العربي”، وتابع “نعبر عن أسفنا الشديد وقلقنا البالغ من استمرار فصول الحرب في غزة”.وأوضح أن هناك “تداعيات مدمرة للحرب على المدنيين الأبرياء وعلى البنى التحتية، التي بدونها لا يستقيم الحديث عن التنمية المستدامة والكرامة الإنسانية”.

جاءت تصريحات رشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة في افتتاح الدورة الثانية لـ”منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج”، أمس الخميس.

وينظم المنتدى من قبل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ويناقش موضوعين رئيسيين هما؛ التحول نحو الطاقة الخضراء، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الفاعلة في ذلك.