تقرير : الحكومة العسكرية في النيجر ومحاولة بيع مئات الأطنان من اليورانيوم المكرر لإيران

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريراً تحدثت فيه عن محاولة الحكومة العسكرية في النيجر بيع مئات الأطنان من اليورانيوم المكرر أو "الكعكة الصفراء" لإيران رغم أن النيجر سبق أن نفت رسميا تزويد إيران باليورانيوم.

وأيد صحيفةَ "لوموند" المعلومات التي نشرتها قبل نحو شهر ونصف، موقع باسم "أفريكا إنتلجنس" حول "اتفاق سري" بين النيجر وإيران بشأن بيع اليورانيوم، نقلا عن "عدة مصادر رسمية" غربية.

وكان موقع "أفريكا إنتلجنس" قد كشف في نهاية أبريل/نيسان الماضي، أن مفاوضات سرية تجري بين النيجر وإيران لشراء 300 طن من الكعكة الصفراء، ورصدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا التقرير بحساسية بالغة، الأمر الذي وضع شركة "أورانو" الفرنسية التي تقوم بتعدين اليورانيوم في النيجر، في موقف حساس.

وتقدر قيمة هذه الكمية من الكعكة الصفراء التي أشار إليها التقرير بنحو 56 مليون دولار.