منظومة “CHL-906” على تخوم الحدود: هل تنتقل المنافسة الجزائرية-المغربية إلى جبهة حرب إلكترونية؟

أفادت تقارير إعلامية متخصصة بتداول معلومات تشير إلى قيام الجيش الجزائري بنشر منظومة حرب إلكترونية صينية من طراز “CHL-906” على مسافة تُقدَّر بنحو ستة كيلومترات من الحدود المغربية. غير أن هذه المعطيات استندت أساساً إلى صور متداولة عبر منصات رقمية، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات الجزائرية، كما لم تُعرض دلائل بصرية قاطعة تثبت بشكل لا لبس فيه تموضع المنظومة في الموقع المشار إليه.

وبحسب ما أورده موقع “defence-arabe”، فإن الحديث يدور عن منصة متنقلة متعددة المهام، تجمع بين قدرات الاستطلاع الإلكتروني والهجوم الراداري، وتندرج ضمن أنظمة الحرب الإلكترونية المصممة للتأثير في بيئة العمليات قبل اندلاع أي اشتباك تقليدي مباشر. ويُفهم من هذا التصنيف أن دورها لا يقتصر على التعطيل اللحظي، بل يمتد إلى بناء صورة استخباراتية دقيقة عن المجال الكهرومغناطيسي في مسرح العمليات. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المنظومة تضم محطة استخبارات إشارات (SIGINT) قادرة على اعتراض الانبعاثات الرادارية عبر نطاق ترددي واسع، إلى جانب وحدة تشويش يُعتقد أن مداها العملياتي قد يصل إلى مئات الكيلومترات. غير أن هذه الأرقام تبقى في إطار المواصفات التقنية المعلنة من الشركة المصنعة، ولم تُدعَم، حتى الآن، باختبارات ميدانية معلنة أو تقارير تحقق مستقلة تؤكد فعاليتها ضمن ظروف تشغيل حقيقية.

وأوضح الموقع ذاته أن الجزائر سبق أن عرضت مؤشرات على امتلاك هذا النظام خلال مناورات عسكرية أُجريت في المنطقة الغربية من البلاد، ما يجعل فرضية إعادة نشره قرب الحدود المغربية أمراً ممكناً من الناحية التقنية. ومع ذلك، تظل هذه الفرضية في دائرة الاحتمال، في ظل غياب بيانات رسمية أو صور موثقة تحدد الإحداثيات بدقة. وفي حال ثبتت صحة هذه المعلومات، فإن الخطوة ستُقرأ في سياق تعزيز قدرات التحكم والسيطرة الإلكترونية في نطاق جغرافي يُعد من أكثر المناطق حساسية في شمال أفريقيا. ويأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ سنة 1994، وقطع العلاقات الدبلوماسية منذ عام 2021، فضلاً عن استمرار التوتر السياسي المرتبط بملف الصحراء، وهو ما يضفي على أي تحرك عسكري أو تقني في هذه المنطقة دلالات استراتيجية تتجاوز بعده التكتيكي المباشر.

ويذهب تحليل “defence-arabe” إلى أن القيمة العملياتية للمنظومة لا تكمن في كونها سلاحاً مستقلاً، بل في دورها الداعم لمنظومات الدفاع الجوي والشبكات القتالية المتكاملة. فهي قادرة، وفق التصور النظري، على رسم صورة سلبية دقيقة لبنية الرادارات المقابلة، من خلال التقاط إشاراتها دون بث انبعاثات تكشف موقعها، ثم الانتقال، عند الحاجة، إلى تعطيل روابط البيانات أو إرباك أنظمة الملاحة والاتصال، بما يحدّ من فاعلية الخصم في إدارة المعركة.

ويرى الموقع أن توقيت تداول هذه المعلومات يندرج ضمن سياق سباق تسلح غير معلن بين الجزائر والمغرب، حيث تعتمد الجزائر على مزيج من العتاد الروسي والتقنيات الصينية، بينما يتجه المغرب بشكل متزايد نحو الأنظمة الغربية وتحديث قدراته الجوية والدفاعية. وفي هذا الإطار، تمثل الحرب الإلكترونية أحد مجالات التنافس الأكثر حساسية، نظراً لدورها الحاسم في تقليص فجوة التفوق التقني في مجالات الاستشعار والشبكات والذخائر الدقيقة.

ورغم الطابع غير المؤكد للمعطيات المتداولة، فإن مجرد طرحها في الفضاء الإعلامي يعكس انتقال التنافس الجزائري المغربي إلى مستويات أكثر تعقيداً، تتجاوز العتاد التقليدي نحو أدوات الهيمنة على المجال الكهرومغناطيسي. غير أن الحسم في دلالة هذه التقارير يبقى رهيناً بظهور أدلة ميدانية واضحة، تُحدّد بدقة موقع المنظومة ومدى اندماجها الفعلي ضمن شبكة الدفاع الجوي القائمة، بعيداً عن دائرة التخمين والتحليل غير المدعوم بمعطيات رسمية.