الجزائر تعلن عن انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في السابع من سبتمبر/ايلول 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا. وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو/ حزيران 2024، للإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية.

يأتي هذا التعجيل للإنتخابات بعد شائعات تداولتها مواقع التواصل الأجنبية حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر، ونفت وكالة الأنباء الرسمية الخبر.

وينصّ قانون الانتخابات في الجزائر، على إجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف 30 يوما قبل انقضاء عهدة الرئيس الحالي. وقد نُصّب الرئيس الحالي في 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، بعد انتخابه بأغلبية الأصوات، في رئاسيات 12 من نفس الشهر من العام ذاته.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان صدر إثر اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون وحضره خصوصا رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش "قرر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أشرف على اجتماع خصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك في هذا الاجتماع كل من:رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية،

الوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. بحسب ما أفاد به بيان للرئاسة