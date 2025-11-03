شبح الانهيار يطارد مالي، ومخاوف من سيطرة تنظيم القاعدة عليها

تتزايد المخاوف في إفريقيا والعالم من انهيار محتمل لدولة مالي، التي تخضع منذ عام 2020 لحكم المجلس العسكري، بعد فشل السلطات في صدّ المتمردين الجهاديين الذين يخوضون حربًا طويلة ضدّ الجيش منذ أكثر من عقد.

فقد أحكمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، المرتبطة بتنظيم القاعدة، قبضتها على مساحات واسعة من البلاد، وفرضت فيها تفسيرًا متشددًا للشريعة الإسلامية، كما تفرض منذ نحو شهرين حصارًا خانقًا على العاصمة باماكو عبر استهداف قوافل الوقود التي تغذي المدينة التي يقطنها أربعة ملايين نسمة.

ورغم أن محللين يرون أن التنظيم لا يملك القدرة على اقتحام العاصمة أو إسقاط النظام العسكري، فإن المخاوف من انهيار داخلي تتصاعد مع تفاقم نقص الوقود وارتفاع الغضب الشعبي، وسط ترجيحات بوقوع انقلاب عسكري جديد قد يضعف الحكومة أكثر ويمنح المتمردين فرصة للتوسع.

يُذكر أن الحصار المفروض على باماكو ليس حصارًا مباشِرًا، بل يُنفَّذ من خلال هجمات متكررة على شاحنات الوقود القادمة من دول الجوار، أبرزها السنغال وساحل العاج. وفي سبتمبر الماضي، تعرضت قافلة تضم 100 شاحنة لهجوم دمّر نصفها تقريبًا.

وبحسب معهد "مشروع مكافحة التطرف"، يستخدم المتمردون طائرات مسيّرة في هجماتهم على الجيش، فيما تستمر الخسائر البشرية والمادية في الارتفاع.

وتشهد منطقة الساحل الأفريقي اضطرابات مشابهة في النيجر وبوركينا فاسو، حيث أطاحت الانقلابات العسكرية بالحكومات المنتخبة، وطُردت القوات الفرنسية، وحلّت محلها قوات مرتزقة روسية تُعرف الآن باسم "كتائب إفريقيا" بعد تفكيك مجموعة "فاغنر". إلا أن هذا التحالف مع موسكو فشل في وقف تمدد الجماعات الجهادية.

ورغم استبعاد وكالة رويترز وقوع هجوم مباشر على باماكو، فقد حذّر دبلوماسي رفيع قائلاً:"لا يمكن استبعاد أي سيناريو في هذه المرحلة... ربما يحاول تنظيم JNIM دخول العاصمة."

وأضاف:"إذا انهارت مالي، سينهار كل شيء. سقوط ميزان القوى سيؤدي إلى انهيار تحالف دول الساحل بأكمله."

في غضون ذلك، صدرت تحذيرات سفر عاجلة من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان ودول أخرى دعت مواطنيها إلى مغادرة مالي فورًا، في وقتٍ تعاني فيه العاصمة من انقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات وتوقّف المدارس.

ومع استمرار الحصار وتراجع الدعم الخارجي، تبدو مالي على حافة الانهيار الكامل، في أزمةٍ تهدد بإعادة تشكيل خريطة الساحل الأفريقي وخلق فراغ أمني واسع قد يمتد إلى عمق القارة.