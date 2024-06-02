جريمة بشعة بالمغرب: عائلة تقتل الأب وتدفن جثته لست سنوات في جدار منزله

كشفت تفاصيل صادمة لجريمة مروعة هزت مدينة طنجة المغربية، حيث تمكنت السلطات الأمنية من القبض على سيدة وأبنائها الأربعة بتهمة قتل زوجها وإخفاء جثته لست سنوات.

تعود تفاصيل الجريمة إلى عام 2018، عندما اختفى الزوج في ظروف غامضة. وبعد مرور ست سنوات، قامت الشرطة بتفتيش منزل العائلة بتهمة حيازة وترويج المخدرات، لتكتشف جثة الأب مخبأة داخل جدار إسمنتي في المنزل.

أثارت هذه الجريمة موجة من الصدمة والغضب لدى المجتمع المغربي، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من بشاعة الجريمة وقسوة العائلة على رب الأسرة.

وربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين هذه الجريمة وبين مسلسل "دار النسا" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، حيث تضمنت أحداثه جريمة مشابهة.

لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تم إيداع المتهمين تحت الحراسة، وطلبت النيابة العامة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.