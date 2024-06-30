السودان : قوات الدعم السريع تفتح جبهة جديدة في حرب مستمرة منذ أربعة عشر

أعلن مسؤولون اليوم الأحد أن القتال ما زال مستمراً بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة سنجة الاستراتيجية، الرابطة بين ولايتي سنار والنيل الأزرق الحدودية، وذلك بعد أن كانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة السبت.

وأكدوا أن الاشتباكات تركزت في مدينة بولاية تقع وسط البلاد، ما فتح جبهة أخرى في حرب مستمرة منذ أربعة عشر شهرا ودفعت الدولة الإفريقية إلى حافة المجاعة.

و في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت السلطات أن قوات الدعم السريع بدأت هجومها على ولاية سنار، حيث هاجمت قرية جبل موية قبل أن تنتقل إلى مدينة سنجة، عاصمة الولاية، حيث اندلعت معارك جديدة.

من جهتها، أعلنت الدعم السريع أمس السبت في بيان أنها استولت على المنشأة الرئيسية للجيش، وهي مقر فرقة المشاة السابعة عشرة في سنجة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضا أن قوات الدعم السريع تمكنت من اختراق دفاعات الجيش، غير أن العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، قال إن الجيش استعاد السيطرة على المنشأة، وإن القتال لا يزال مستمرا صباح اليوم الأحد.