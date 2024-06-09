الرئيس الجزائري يعزل أقرب مساعديه لارتكابه "أخطاء جسيمة"

كشفت الرئاسة الجزائرية عن عزل محمد بوعكاز، مستشار الرئيس عبدالمجيد تبون، موضحة أنه ارتكابه "أخطاء جسيمة". وجاء التأكيد بعدما قالت مجلة فرنسية إن سبب عزل مدير التشريفات بالرئاسة الجزائرية، في الخامس من يونيو/حزيران الحالي، مرتبط بمخاوف من إمكان حصول "تعاون" بينه وبين بلدان أجنبية.

وتزامن هذا التطور مع إعلان الرئاسة صدور مرسوم "استدعاء الهيئة الناخبة" كإجراء يفرضه القانون، الذي ينص على وجوب دعوة الناخبين للاقتراع ثلاثة أشهر قبل تاريخ تنظيمه.

وفي عددها الجديد، نشرت "جان أفريك" الدورية أن مدير البروتوكول المعزول، محمد بوعكاز، "قام بارتكاب، على ما يبدو، تجاوزات خطيرة للغاية لدرجة دفعت الرئيس عبد المجيد تبون إلى الاستغناء عنه".

ووصفته بأنه "كان أحد أقرب مساعديه"، ونشرت رئاسة الجمهورية بياناً قصيراً، جاء فيه أن تبون "أنهى مهام محمد بوعكاز، مستشار مكلف بالمديرية العامة للتشريفات، لارتكابه أخطاء جسيمة، ولمخالفته أخلاقيات المهنة".