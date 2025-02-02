الرئيس الجزائري يعلن عن شرط بلاده للتطبيع مع إسرائيل

صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع صحيفة فرنسية شرط بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال تبون إن الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، في اليوم الذي تُقام فيه دولة فلسطينية كاملة، وجاءت هذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، نشرت الرئاسة الجزائرية مقتطفات منها، اليوم الأحد.

ومن جانب آخر ، أكد تبون أنه: "ليس لديه أي نية للبقاء في السلطة وسأحترم الدستور الجزائري".

كما تحدث تبون على ملف الصحراء وموقف الرئيس الفرنسي الذي دعم حل الحكم الذاتي المغربي لقضية الصحراء وقال :"حذرت حذرت الرئيس ماكرون من أنه سيرتكب خطأ فادحا في قضية الصحراء الغربية".

كما تطرق تبون عن ملف العلاقات الفرنسية الجزائرية المتوترة، وقال إن "مناخها الحالي ضار ونحن نضيع الوقت مع الرئيس ماكرون"، وصرح أيضا أنه "لا يريد القطيعة مع فرنسا"، مشيرا الى أن "الكرة الآن في ملعب الأليزيه لتجنب وقوع قطيعة قد لا تكون قابلة للإصلاح.