أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة قام بتحييد شخص أطلق النار بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، ما أسفر عن إصابة مدني خلال تبادل إطلاق النار.

وذكرت شبكة Fox News أن المشتبه به اقترب من البوابة الغربية للبيت الأبيض قرب مبنى أيزنهاور، وأطلق عدة طلقات باتجاه محيط المبنى، قبل أن ترد قوات الخدمة السرية بإطلاق النار وتقوم بتحييده في الموقع.

وبحسب التقارير ذاتها، أصيب أحد المارة خلال الحادث، فيما لم تتضح بعد الحالة الصحية لكل من المهاجم والشخص المصاب.

وفي سياق متصل، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن عناصر المكتب موجودون في موقع الحادث ويعملون على تقديم الدعم لجهاز الخدمة السرية، مضيفاً أن التحقيقات ما زالت جارية، وأنه سيتم إطلاع الجمهور على المستجدات فور توفر معلومات إضافية.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بوقت سابق بسماع أصوات يُشتبه بأنها إطلاق نار خارج محيط البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وذلك بعد نحو ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية.

وذكرت شبكة NBC News أن جهاز الخدمة السرية قام بإجراءات احترازية شملت إدخال الصحفيين إلى غرفة الإحاطة داخل البيت الأبيض، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

وفي السياق ذاته، نشرت مراسلة ABC News سيلينا وانغ مقطع فيديو عبر منصة “إكس”، يظهر لحظة انقطاع بث مباشر بعد سماع أصوات مرتفعة، حيث شوهدت هي وفريقها يلتزمون الأرض ويبحثون عن ملجأ، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعطيات الأولية، لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الأصوات ناجمة عن إطلاق نار فعلي أو سبب آخر، فيما لم تصدر السلطات الأمريكية أي تأكيد رسمي بشأن طبيعة الحادث.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه واشنطن حالة من الترقب السياسي والأمني، على خلفية المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب إجراءات أمنية مشددة حول المؤسسات الحكومية في العاصمة.